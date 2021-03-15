В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования.Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой. Ранее в Ташкенте вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня стало известно, что в столичном общественном транспорте вновь усилили карантинные требования — пассажиров вновь обязали носить маски и строго соблюдать санитарные правила.
Школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перейдут на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация касается в том числе негосударственных образовательных учреждений, функционирующих в этих районах.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования.
Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.
"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", — заявили в ведомстве.
Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.
Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.
Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.
Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".
Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой.
Ранее в Ташкенте вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня стало известно, что в столичном общественном транспорте вновь усилили карантинные требования — пассажиров вновь обязали носить маски и строго соблюдать санитарные правила.