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https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-neskolko-shkol-vnov-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie--mno-17770696.html
В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО
Школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перейдут на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация касается в том числе... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T22:08+0500
2021-03-15T22:12+0500
пандемия
коронавирус
школа
министерство народного образования узбекистана
школьники
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования.Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой. Ранее в Ташкенте вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня стало известно, что в столичном общественном транспорте вновь усилили карантинные требования — пассажиров вновь обязали носить маски и строго соблюдать санитарные правила.
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пандемия, коронавирус, школа, министерство народного образования узбекистана, школьники

В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

22:08 15.03.2021 (обновлено: 22:12 15.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перейдут на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация касается в том числе негосударственных образовательных учреждений, функционирующих в этих районах.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования.
Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.
"Исходя из полномочий региональных властей по реализации мер по предотвращению распространения коронавируса, некоторые школы Ташкента поэтапно переходят на дистанционную форму обучения", — заявили в ведомстве.
Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.
Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.
Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.
Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".
Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой.
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Общество
В Ташкенте закрыли на карантин детский сад
17:22
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Ранее в Ташкенте вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня стало известно, что в столичном общественном транспорте вновь усилили карантинные требования — пассажиров вновь обязали носить маски и строго соблюдать санитарные правила.
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