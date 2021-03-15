https://uz.sputniknews.ru/20210315/v-tashkente-neskolko-shkol-vnov-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie--mno-17770696.html

В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

В Ташкенте ряд школ вновь переведут на дистанционное обучение — МНО

Школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перейдут на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация касается в том числе... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T22:08+0500

2021-03-15T22:08+0500

2021-03-15T22:12+0500

пандемия

коронавирус

школа

министерство народного образования узбекистана

школьники

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте ряду школ предписано вернуться к дистанционному обучению, сообщили в Министерстве народного образования.Отмечается, что данные меры будут реализованы поэтапно. Они призваны предотвратить распространение COVID-19, подчеркнули в МНО.Информация о переходе на прежний формат занятий "будет предоставляться непосредственно администрацией школы", добавили в МНО.Между тем в столичном хокимияте назвали районы, которые подпадают под рекомендацию — на дистанционное обучение на 14 дней перейдут школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов.Это предписание действует и для негосударственных образовательных организаций, расположенных в данных районах. Срок такой же — 14 дней.Учащимся, переведенным на дистанционку, предлагается вернуться к телеурокам проекта "Онлайн-школа".Родителей школьников попросили оказать всяческое содействие в том, чтобы поддержать своих детей и помочь им с учебой. Ранее в Ташкенте вновь стала расти заболеваемость COVID-19. Сегодня стало известно, что в столичном общественном транспорте вновь усилили карантинные требования — пассажиров вновь обязали носить маски и строго соблюдать санитарные правила.

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пандемия, коронавирус, школа, министерство народного образования узбекистана, школьники