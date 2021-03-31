https://uz.sputniknews.ru/20210331/skolko-tonn-zolota-prodal-uzbekistan-za-poslednie-10-let--otchet-tsb-18062029.html

Сколько тонн золота продал Узбекистан за последние 10 лет — отчет ЦБ

Сколько тонн золота продал Узбекистан за последние 10 лет — отчет ЦБ

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан в период с 2010 по 2020 год экспортировал в общей сложности 687 тонн немонетарного золота, следует из отчета Центрального

2021-03-31T17:38+0500

2021-03-31T17:38+0500

2021-03-31T17:57+0500

центральный банк республики узбекистан

экономика

золото

экспорт

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан в период с 2010 по 2020 год экспортировал в общей сложности 687 тонн немонетарного золота, следует из отчета Центрального банка республики.Для перевозки этого объема понадобилось бы примерно 98 КамАЗов минимальной грузоподъемности.Больше всего немонетарного золота было продано за границу в 2019 году (110 тонн), меньше всего — в 2012-м — всего десять тонн.В 2020 году было реализовано 100 тонн драгоценного металла.В отчете ЦБ можно также проследить динамику изменения мировых цен на золото (представлены средние за период).Дороже всего оно стоило в прошлом году — 1771 доллар за унцию, на втором месте 2012 год (когда было продано меньше всего золота) — 1668,9 доллара за унцию.Наименьшую сумму давали за унцию драгметалла в 2015 году — 1159,8 доллара.К слову, раньше Государственный комитет по статистике публиковал данные по экспорту золота только с точки зрения прибыли от продаж. Количественные данные не разглашались.В январе-феврале 2021 года республика, по данным ведомства, совсем не продавала золото. Его экспорт стоит на паузе с сентября 2020-го. А до этого, в январе-августе, страна заработала на продажах этого драгметалла рекордные 5,8 миллиарда долларов.

/20210309/uzbekistan-sidit-na-zolotykh-slitkakh--ego-rudnik-priznan-krupneyshim-v-mire-17471946.html

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центральный банк республики узбекистан, золото, экспорт