Сколько тонн золота продал Узбекистан за последние 10 лет — отчет ЦБ

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан в период с 2010 по 2020 год экспортировал в общей сложности 687 тонн немонетарного золота, следует из отчета Центрального банка республики.Для перевозки этого объема понадобилось бы примерно 98 КамАЗов минимальной грузоподъемности.Больше всего немонетарного золота было продано за границу в 2019 году (110 тонн), меньше всего — в 2012-м — всего десять тонн.В 2020 году было реализовано 100 тонн драгоценного металла.В отчете ЦБ можно также проследить динамику изменения мировых цен на золото (представлены средние за период).Дороже всего оно стоило в прошлом году — 1771 доллар за унцию, на втором месте 2012 год (когда было продано меньше всего золота) — 1668,9 доллара за унцию.Наименьшую сумму давали за унцию драгметалла в 2015 году — 1159,8 доллара.К слову, раньше Государственный комитет по статистике публиковал данные по экспорту золота только с точки зрения прибыли от продаж. Количественные данные не разглашались.В январе-феврале 2021 года республика, по данным ведомства, совсем не продавала золото. Его экспорт стоит на паузе с сентября 2020-го. А до этого, в январе-августе, страна заработала на продажах этого драгметалла рекордные 5,8 миллиарда долларов.
Центробанк опубликовал сведения по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, а также внешнему долгу республики за 2010-2020 годы. В материалах также представлены основные показатели статистики внешнего сектора за указанный период.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Узбекистан в период с 2010 по 2020 год экспортировал в общей сложности 687 тонн немонетарного золота, следует из отчета Центрального банка республики.
Для перевозки этого объема понадобилось бы примерно 98 КамАЗов минимальной грузоподъемности.
Больше всего немонетарного золота было продано за границу в 2019 году (110 тонн), меньше всего — в 2012-м — всего десять тонн.
В 2020 году было реализовано 100 тонн драгоценного металла.
К слову, раньше Государственный комитет по статистике публиковал данные по экспорту золота только с точки зрения прибыли от продаж. Количественные данные не разглашались.
В январе-феврале 2021 года республика, по данным ведомства, совсем не продавала золото. Его экспорт стоит на паузе с сентября 2020-го. А до этого, в январе-августе, страна заработала на продажах этого драгметалла рекордные 5,8 миллиарда долларов.