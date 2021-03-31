https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-moskve-osudili-chlena-bandy-nezakonno-legalizovavshey-pochti-170-tys-migrantov-18049003.html

В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов

В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Москве участник банды, которая помогла почти 170 тысячам мигрантов незаконно проживать в столице, получил два года колонии и штраф.

2021-03-31T10:00+0500

2021-03-31T10:00+0500

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происшествия

приговор

мигранты

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Москве участник банды, которая помогла почти 170 тысячам мигрантов незаконно проживать в столице, получил два года колонии и штраф.Приговор в отношении 25-летнего жителя Москвы Андрея Ермалаева вынес Люблинский районный суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Он осужден за совершение преступлений <…> организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", — говорится в публикации.Ермалаева приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.Члены банды, в которую входил осужденный, передали в Главное управление МВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. Прокуратура Москвы заключила с Ермалаевым досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

/20210329/v-rossii-zaderjali-moshennikov-prodavavshix-migrantam-poddelnye-spravki-o-covid-19-18010845.html

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приговор, мигранты