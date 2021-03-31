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https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-moskve-osudili-chlena-bandy-nezakonno-legalizovavshey-pochti-170-tys-migrantov-18049003.html
В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов
В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Москве участник банды, которая помогла почти 170 тысячам мигрантов незаконно проживать в столице, получил два года колонии и штраф.
2021-03-31T10:00+0500
2021-03-31T10:00+0500
происшествия
приговор
мигранты
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Москве участник банды, которая помогла почти 170 тысячам мигрантов незаконно проживать в столице, получил два года колонии и штраф.Приговор в отношении 25-летнего жителя Москвы Андрея Ермалаева вынес Люблинский районный суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Он осужден за совершение преступлений &lt;…&gt; организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", — говорится в публикации.Ермалаева приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.Члены банды, в которую входил осужденный, передали в Главное управление МВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. Прокуратура Москвы заключила с Ермалаевым досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.
/20210329/v-rossii-zaderjali-moshennikov-prodavavshix-migrantam-poddelnye-spravki-o-covid-19-18010845.html
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приговор, мигранты

В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов

10:00 31.03.2021
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в зале суда
Молоток судьи в зале суда - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Москве участник банды, которая помогла почти 170 тысячам мигрантов незаконно проживать в столице, получил два года колонии и штраф.
Приговор в отношении 25-летнего жителя Москвы Андрея Ермалаева вынес Люблинский районный суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Он осужден за совершение преступлений <…> организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", — говорится в публикации.
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Ермалаева приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Члены банды, в которую входил осужденный, передали в Главное управление МВД России по Москве ложные сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.
За свои услуги злоумышленники получали от 2,5 до пяти тысяч рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.
Прокуратура Москвы заключила с Ермалаевым досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.
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