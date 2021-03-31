https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-tashkente-zaderjali-uchastnikov-nochnogo-razboya-18062924.html

В Ташкенте задержали участников ночного разбоя

В Ташкенте задержали участников ночного разбоя

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Столичные правоохранители задержали двух жителей Ташкента по подозрению в разбойном нападении, сообщают в Следственном департаменте

2021-03-31T17:22+0500

2021-03-31T17:22+0500

2021-03-31T17:29+0500

общество

следственный департамент при мвд узбекистана

задержание преступников

разбой

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Столичные правоохранители задержали двух жителей Ташкента по подозрению в разбойном нападении, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.По версии следствия, в ночь на 25 марта подозреваемые напали на 52-летнего потерпевшего, проходившего мимо гаражей у дома №1 по улице Авиасозлар. Налетчики нанесли мужчине телесные повреждения, били руками и ногами по лицу и в область грудной клетки. Затем они забрали у него мобильный телефон марки Samsung, деньги в размере 40 долларов США и скрылись с места преступления.По данным правоохранителей, ночное нападение совершили двое жителей Ташкента в возрасте 33 и 35 лет. Они задержаны в процессуальном порядке. В отношении них по данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яшнабадского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Статья за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.Расследование продолжается.

/20210309/uzbekistanskim-tyuremschikam-zapretyat-chitat-i-tsenzurirovat-pisma-osuzhdennykh-17476020.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, задержание преступников, разбой, ташкент