В Ташкенте задержали участников ночного разбоя

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Столичные правоохранители задержали двух жителей Ташкента по подозрению в разбойном нападении, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.По версии следствия, в ночь на 25 марта подозреваемые напали на 52-летнего потерпевшего, проходившего мимо гаражей у дома №1 по улице Авиасозлар. Налетчики нанесли мужчине телесные повреждения, били руками и ногами по лицу и в область грудной клетки. Затем они забрали у него мобильный телефон марки Samsung, деньги в размере 40 долларов США и скрылись с места преступления.По данным правоохранителей, ночное нападение совершили двое жителей Ташкента в возрасте 33 и 35 лет. Они задержаны в процессуальном порядке. В отношении них по данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яшнабадского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.Статья за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.Расследование продолжается.
Двое жителей столицы избили и ограбили 52-летнего мужчину у гаражей. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Столичные правоохранители задержали двух жителей Ташкента по подозрению в разбойном нападении, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
По версии следствия, в ночь на 25 марта подозреваемые напали на 52-летнего потерпевшего, проходившего мимо гаражей у дома №1 по улице Авиасозлар.
Налетчики нанесли мужчине телесные повреждения, били руками и ногами по лицу и в область грудной клетки. Затем они забрали у него мобильный телефон марки Samsung, деньги в размере 40 долларов США и скрылись с места преступления.
По данным правоохранителей, ночное нападение совершили двое жителей Ташкента в возрасте 33 и 35 лет. Они задержаны в процессуальном порядке. В отношении них по данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яшнабадского района возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Статья за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.