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В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19

В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Турции ввели новые ограничительные меры, касающиеся комендантского часа, работы общепита и авиации, пишет ИА "Дуне".

2021-03-31T07:53+0500

2021-03-31T07:53+0500

2021-03-31T09:24+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Турции ввели новые ограничительные меры, касающиеся комендантского часа, работы общепита и авиации, пишет ИА "Дуне".В обычное время в будние дни по всей стране комендантский час будет продолжаться ежедневно с 21.00 до 5.00 в зависимости от зон степени риска.Для общепита основные правила: 50% посадочных мест и режим работы с 7.00 до 19.00. Более того, для посещения требуется предоставление НЕS-кода.Также новые меры коснулись туристов, которые прибывают в Турцию из Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Дании: людям оттуда необходимо будет пройти обязательный карантин в течение 10 дней.Напомним, вчера в Турции было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 — 37 303 новых случая.

/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html

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пандемия, коронавирус, карантин, турция, турция