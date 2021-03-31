В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Турции ввели новые ограничительные меры, касающиеся комендантского часа, работы общепита и авиации, пишет ИА "Дуне".В обычное время в будние дни по всей стране комендантский час будет продолжаться ежедневно с 21.00 до 5.00 в зависимости от зон степени риска.Для общепита основные правила: 50% посадочных мест и режим работы с 7.00 до 19.00. Более того, для посещения требуется предоставление НЕS-кода.Также новые меры коснулись туристов, которые прибывают в Турцию из Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Дании: людям оттуда необходимо будет пройти обязательный карантин в течение 10 дней.Напомним, вчера в Турции было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 — 37 303 новых случая.
За последние несколько дней в Турции было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Турции ввели новые ограничительные меры, касающиеся комендантского часа, работы общепита и авиации, пишет ИА "Дуне".
"С 13 апреля по 12 мая в стране будет проходить Рамадан. На весь месяц в Турции начнет действовать комендантский час на выходные дни, а весь общепит перейдет только на доставку", — говорится в сообщении.
В обычное время в будние дни по всей стране комендантский час будет продолжаться ежедневно с 21.00 до 5.00 в зависимости от зон степени риска.
Для общепита основные правила: 50% посадочных мест и режим работы с 7.00 до 19.00. Более того, для посещения требуется предоставление НЕS-кода.