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В Узбекистан снова возвращаются заморозки
В Узбекистан снова возвращаются заморозки
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.
2021-03-31T12:10+0500
2021-03-31T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.В том числе ожидаются заморозки в воздухе и на почве.Вчера, например, на перевале Камчик выпал снег. Водителей призвали соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.
/20210330/zima-ne-otstupaet-pereval-kamchik-zasypaet-snegom-18029937.html
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В Узбекистан снова возвращаются заморозки 12:10 31.03.2021 (обновлено: 12:19 31.03.2021)
Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет
Узгидромет.
"Уже с 1 апреля в Узбекистане ожидается понижение температуры до нуля, а 2 апреля в ночные часы температура достигнет минус 3 градусов", — говорится в сообщении.
В том числе ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Вчера, например, на перевале Камчик выпал снег. Водителей призвали соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.
Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.