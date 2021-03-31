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https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistan-snova-vozvraschayutsya-zamorozki-18053831.html
В Узбекистан снова возвращаются заморозки
В Узбекистан снова возвращаются заморозки
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.В том числе ожидаются заморозки в воздухе и на почве.Вчера, например, на перевале Камчик выпал снег. Водителей призвали соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.
/20210330/zima-ne-otstupaet-pereval-kamchik-zasypaet-snegom-18029937.html
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В Узбекистан снова возвращаются заморозки

12:10 31.03.2021 (обновлено: 12:19 31.03.2021)
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© Sputnik / Kirill Shipitsyn / Перейти в фотобанкЛед на берегу озера Байкал
Лед на берегу озера Байкал - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Kirill Shipitsyn
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Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.

"Уже с 1 апреля в Узбекистане ожидается понижение температуры до нуля, а 2 апреля в ночные часы температура достигнет минус 3 градусов", — говорится в сообщении.

В том числе ожидаются заморозки в воздухе и на почве.
Вчера, например, на перевале Камчик выпал снег. Водителей призвали соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Общество
Зима не отступает. Перевал Камчик засыпает снегом
Вчера, 12:16
284
Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.
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