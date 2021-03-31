https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistan-snova-vozvraschayutsya-zamorozki-18053831.html

В Узбекистан снова возвращаются заморозки

В Узбекистан снова возвращаются заморозки

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Только в Узбекистан ворвалась весна, как синоптики снова расстроили жителей: на республику надвигаются заморозки, пишет Узгидромет.В том числе ожидаются заморозки в воздухе и на почве.Вчера, например, на перевале Камчик выпал снег. Водителей призвали соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.Тем не менее в ближайшие дни днем ожидается температура около плюс 10 градусов.

/20210330/zima-ne-otstupaet-pereval-kamchik-zasypaet-snegom-18029937.html

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