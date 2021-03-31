https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-prizyvy-k-neispolneniyu-zakonov-budut-karatsya-shtrafov-do-2-tys-18052465.html

В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.

В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.

2021-03-31T11:34+0500

2021-03-31T11:34+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.Соответствующие поправки подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".О чем именно идет речь? В соответствии с поправками, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста. Сколько придется платить? Согласно новым правилам, размер штрафа составит от 60 до 80 БРВ (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Sputnik). Кроме того, в дополненном документе говорится об ответственности владельцев сайтов и каналов в мессенджерах, в которых такие призывы могут появиться. В соответствии с внесенными изменениями, администраторы должны противодействовать этому и не допускать появления и распространения подобных материалов на своих веб-ресурсах. Ранее в Сенате пояснили агентству РИА Новости, что целью поправок является противодействие и предупреждение распространения ложной информации, угрожающей безопасности граждан, пропаганды насилия или жестокости, совершения противоправных действий.

/20210331/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-mojno-budet-poluchit-do-10-let-tyurmy-18051420.html

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