Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-prizyvy-k-neispolneniyu-zakonov-budut-karatsya-shtrafov-do-2-tys-18052465.html
В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.
В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.
2021-03-31T11:34+0500
2021-03-31T12:05+0500
общество
закон
штраф
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18052675_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e9390cda42006ef451067b89bbaa68bd.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.Соответствующие поправки подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".О чем именно идет речь? В соответствии с поправками, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста. Сколько придется платить? Согласно новым правилам, размер штрафа составит от 60 до 80 БРВ (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Sputnik). Кроме того, в дополненном документе говорится об ответственности владельцев сайтов и каналов в мессенджерах, в которых такие призывы могут появиться. В соответствии с внесенными изменениями, администраторы должны противодействовать этому и не допускать появления и распространения подобных материалов на своих веб-ресурсах. Ранее в Сенате пояснили агентству РИА Новости, что целью поправок является противодействие и предупреждение распространения ложной информации, угрожающей безопасности граждан, пропаганды насилия или жестокости, совершения противоправных действий.
/20210331/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-mojno-budet-poluchit-do-10-let-tyurmy-18051420.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18052675_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fef0ea6ee8c1cb7a151bb070433266da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
закон, штраф, узбекистан

В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.

11:34 31.03.2021 (обновлено: 12:05 31.03.2021)
574
© Sputnik / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США.
Банкноты номиналом 1 доллар США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Закон был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в начале марта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.
Соответствующие поправки подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".
О чем именно идет речь? В соответствии с поправками, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.
Исправительная колония - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Общество
В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
11:07
522
1
Сколько придется платить? Согласно новым правилам, размер штрафа составит от 60 до 80 БРВ (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Sputnik).
Кроме того, в дополненном документе говорится об ответственности владельцев сайтов и каналов в мессенджерах, в которых такие призывы могут появиться.
В соответствии с внесенными изменениями, администраторы должны противодействовать этому и не допускать появления и распространения подобных материалов на своих веб-ресурсах.
"В случае выявления такой информации владельцы веб-ресурсов должны незамедлительно ее удалить, иначе доступ к ним может быть ограничен", — говорится в тексте закона.
Ранее в Сенате пояснили агентству РИА Новости, что целью поправок является противодействие и предупреждение распространения ложной информации, угрожающей безопасности граждан, пропаганды насилия или жестокости, совершения противоправных действий.
001012
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24Компания "Uzbekistan GTL" получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.
11:27Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора
11:27В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency
11:07В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
10:51Военные и демократический терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
10:47Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
10:42Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
10:24Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
10:00В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов
09:39Почему Россия и Узбекистан активизируют военное сотрудничество
09:13Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
09:02ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото
08:33Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога
08:12Xiaomi начнут производить электромобили в виде "дома на колесах"
07:53В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19
ВчераНовый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД