В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.Соответствующие поправки подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".О чем именно идет речь? В соответствии с поправками, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста. Сколько придется платить? Согласно новым правилам, размер штрафа составит от 60 до 80 БРВ (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Sputnik). Кроме того, в дополненном документе говорится об ответственности владельцев сайтов и каналов в мессенджерах, в которых такие призывы могут появиться. В соответствии с внесенными изменениями, администраторы должны противодействовать этому и не допускать появления и распространения подобных материалов на своих веб-ресурсах. Ранее в Сенате пояснили агентству РИА Новости, что целью поправок является противодействие и предупреждение распространения ложной информации, угрожающей безопасности граждан, пропаганды насилия или жестокости, совершения противоправных действий.
Закон был принят Законодательной палатой парламента и одобрен Сенатом в начале марта.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится система штрафов за призывы к неисполнению или нарушению законодательных актов.
Соответствующие поправки подписал глава республики Шавкат Мирзиёев, текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".
О чем именно идет речь? В соответствии с поправками, дополненная статья влечет административную ответственность за публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства, в том числе с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов размножения текста.
Сколько придется платить? Согласно новым правилам, размер штрафа составит от 60 до 80 БРВ (от 1,4 тысячи до 1,87 тысячи долларов. — Sputnik).
Кроме того, в дополненном документе говорится об ответственности владельцев сайтов и каналов в мессенджерах, в которых такие призывы могут появиться.
В соответствии с внесенными изменениями, администраторы должны противодействовать этому и не допускать появления и распространения подобных материалов на своих веб-ресурсах.
"В случае выявления такой информации владельцы веб-ресурсов должны незамедлительно ее удалить, иначе доступ к ним может быть ограничен", — говорится в тексте закона.
Ранее в Сенате пояснили агентству РИА Новости, что целью поправок является противодействие и предупреждение распространения ложной информации, угрожающей безопасности граждан, пропаганды насилия или жестокости, совершения противоправных действий.