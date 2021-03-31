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В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет за призывы к массовым беспорядкам, в том
2021-03-31T11:07+0500
2021-03-31T11:07+0500
общество
законодательство
уголовный кодекс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, соответствующие поправки подписал президент Шавкат Мирзиёев.Текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом в начале марта.Дополненная часть предусматривает уголовную ответственность за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Данное правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.В случае тех же действий, совершенных группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.Ранее в Сенате пояснили, что принятие поправок послужит устранению и предупреждению публичного призыва к массовым беспорядкам и насилию в отношении граждан, а также призыва граждан через СМИ к несоблюдению или нарушению законодательства.В соответствии с действующим УК Узбекистана, организация и активное участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.
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законодательство, уголовный кодекс, узбекистан

В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы

11:07 31.03.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Статья 244 Уголовного кодекса республики дополнена частями следующего содержания: "Публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, соответствующие поправки подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".
Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом в начале марта.
"Уголовный кодекс Республики Узбекистан в статье 244 ("Массовые беспорядки". — Прим. ред.) дополнить частями следующего содержания: "Публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами", — говорится в тексте закона.
Дополненная часть предусматривает уголовную ответственность за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Данное правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.
В случае тех же действий, совершенных группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.
Ранее в Сенате пояснили, что принятие поправок послужит устранению и предупреждению публичного призыва к массовым беспорядкам и насилию в отношении граждан, а также призыва граждан через СМИ к несоблюдению или нарушению законодательства.
В соответствии с действующим УК Узбекистана, организация и активное участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.
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