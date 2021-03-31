https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-mojno-budet-poluchit-do-10-let-tyurmy-18051420.html

В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы

В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет за призывы к массовым беспорядкам, в том

2021-03-31T11:07+0500

2021-03-31T11:07+0500

2021-03-31T11:07+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, соответствующие поправки подписал президент Шавкат Мирзиёев.Текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом в начале марта.Дополненная часть предусматривает уголовную ответственность за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Данное правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.В случае тех же действий, совершенных группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.Ранее в Сенате пояснили, что принятие поправок послужит устранению и предупреждению публичного призыва к массовым беспорядкам и насилию в отношении граждан, а также призыва граждан через СМИ к несоблюдению или нарушению законодательства.В соответствии с действующим УК Узбекистана, организация и активное участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

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законодательство, уголовный кодекс, узбекистан