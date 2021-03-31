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Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана в 2021 году
Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана в 2021 году
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе.
2021-03-31T16:14+0500
2021-03-31T16:14+0500
экономика
всемирный банк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе. Об этом говорится в новом прогнозе ВБ по динамике мировой экономики.По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 5,5 против 4,5 процента, ожидавшихся в январе. В 2020 году экономика Узбекистана выросла на 0,6 процента, отмечает ВБ.Эксперты банка ожидают, что государственный долг Узбекистана достигнет 42 процентов от ВВП в 2021 году и стабилизируется примерно на уровне 45 процентов от ВВП в среднесрочной перспективе.В ВБ полагают, что постепенное восстановление торговли и потоков инвестиций, объемов денежных переводов трудовых мигрантов, богатый урожай сельхозкультур будут способствовать экономическому восстановлению Узбекистана и стимулировать дальнейшее сокращение безработицы и бедности.Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1 против 1,5 процента по итогам 2020 года в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
/20210324/gosdolg-uzbekistana-mozhet-vyrasti-do-kontsa-goda--prognoz-minfina-17933634.html
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всемирный банк, узбекистан

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Узбекистана в 2021 году

16:14 31.03.2021
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ВБ опубликовал новый прогноз по динамике мировой экономики. Что в нем говорится про РУз — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 4,8 против 4,3 процента, которые он ожидал в январском докладе. Об этом говорится в новом прогнозе ВБ по динамике мировой экономики.
По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 5,5 против 4,5 процента, ожидавшихся в январе. В 2020 году экономика Узбекистана выросла на 0,6 процента, отмечает ВБ.
Эксперты банка ожидают, что государственный долг Узбекистана достигнет 42 процентов от ВВП в 2021 году и стабилизируется примерно на уровне 45 процентов от ВВП в среднесрочной перспективе.
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В ВБ полагают, что постепенное восстановление торговли и потоков инвестиций, объемов денежных переводов трудовых мигрантов, богатый урожай сельхозкультур будут способствовать экономическому восстановлению Узбекистана и стимулировать дальнейшее сокращение безработицы и бедности.
"Однако на темпы роста может повлиять неопределенность, связанная с темпами восстановления мировой экономики и успешностью национальной кампании вакцинации населения от COVID-19", — отмечается в прогнозе.
Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1 против 1,5 процента по итогам 2020 года в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
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