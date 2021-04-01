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https://uz.sputniknews.ru/20210401/blagotvoritelnyy-fond-denisa-matsueva-nagradil-chetyrex-odarennyx-uzbekistantsev--18080526.html
Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев
Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели
2021-04-01T13:23+0500
2021-04-01T13:28+0500
культура
классическая музыка
мастер-класс
музыка
москва
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели прослушивание и дали мастер-классы при участии педагогов из ведущих учебных заведений культуры и искусства Москвы.По результатам прослушивания были определены четверо лучших музыкантов из 20 одаренных исполнителей. Двое из них станут обладателями стипендии – это Солиев Жавохир и Новиков Егор. Другая пара кандидатов получат путевки в летний музыкальный лагерь в городе Суздаль – Бахтиеров Шерзод и Самира Ахадова.Отмечается, что в мастер-классах приняли участие 30 учеников и студентов, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет.
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классическая музыка, мастер-класс, музыка, москва, ташкент

Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев

13:23 01.04.2021 (обновлено: 13:28 01.04.2021)
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© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВстреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента
Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Для 30 учеников и студентов из Узбекистана, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет, были организованы мастер-классы от лучших педагогов Москвы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели прослушивание и дали мастер-классы при участии педагогов из ведущих учебных заведений культуры и искусства Москвы.
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта Шоу ON! на Okko - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
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Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
27 марта, 19:41
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По результатам прослушивания были определены четверо лучших музыкантов из 20 одаренных исполнителей. Двое из них станут обладателями стипендии – это Солиев Жавохир и Новиков Егор. Другая пара кандидатов получат путевки в летний музыкальный лагерь в городе Суздаль – Бахтиеров Шерзод и Самира Ахадова.
Отмечается, что в мастер-классах приняли участие 30 учеников и студентов, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет.
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