https://uz.sputniknews.ru/20210401/blagotvoritelnyy-fond-denisa-matsueva-nagradil-chetyrex-odarennyx-uzbekistantsev--18080526.html

Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев

Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели

2021-04-01T13:23+0500

2021-04-01T13:23+0500

2021-04-01T13:28+0500

культура

классическая музыка

мастер-класс

музыка

москва

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели прослушивание и дали мастер-классы при участии педагогов из ведущих учебных заведений культуры и искусства Москвы.По результатам прослушивания были определены четверо лучших музыкантов из 20 одаренных исполнителей. Двое из них станут обладателями стипендии – это Солиев Жавохир и Новиков Егор. Другая пара кандидатов получат путевки в летний музыкальный лагерь в городе Суздаль – Бахтиеров Шерзод и Самира Ахадова.Отмечается, что в мастер-классах приняли участие 30 учеников и студентов, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет.

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