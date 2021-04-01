Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели прослушивание и дали мастер-классы при участии педагогов из ведущих учебных заведений культуры и искусства Москвы.По результатам прослушивания были определены четверо лучших музыкантов из 20 одаренных исполнителей. Двое из них станут обладателями стипендии – это Солиев Жавохир и Новиков Егор. Другая пара кандидатов получат путевки в летний музыкальный лагерь в городе Суздаль – Бахтиеров Шерзод и Самира Ахадова.Отмечается, что в мастер-классах приняли участие 30 учеников и студентов, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет.
Для 30 учеников и студентов из Узбекистана, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет, были организованы мастер-классы от лучших педагогов Москвы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с благотворительной организацией Дениса Мацуева "Новые имена" провели прослушивание и дали мастер-классы при участии педагогов из ведущих учебных заведений культуры и искусства Москвы.
По результатам прослушивания были определены четверо лучших музыкантов из 20 одаренных исполнителей. Двое из них станут обладателями стипендии – это Солиев Жавохир и Новиков Егор. Другая пара кандидатов получат путевки в летний музыкальный лагерь в городе Суздаль – Бахтиеров Шерзод и Самира Ахадова.
Отмечается, что в мастер-классах приняли участие 30 учеников и студентов, обучающихся по направлениям скрипка, фортепиано и кларнет.