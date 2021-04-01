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Два человека погибли в страшном ДТП в Ташкенте
Два человека погибли в страшном ДТП в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В МВД Узбекистана сообщили о произошедшей на днях страшной аварии. Трагедия произошла на проспекте Мирзо Улугбека в столице.
2021-04-01T19:49+0500
2021-04-01T19:49+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В МВД Узбекистана сообщили о произошедшей на днях страшной аварии. Трагедия произошла на проспекте Мирзо Улугбека в столице. Водитель автомобиля марки Cobalt на большой скорости пытался обогнать впереди идущую машину. В результате, потеряв управление, вылетел на "встречку" через бетонное ограждениеи на полном ходу столкнулся "лоб в лоб" в авто марки Lacetti. В результате водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.В Главном управлении внутренних дел Ташкента рассказали, где чаще всего нарушали правила на дороге в темное время суток с 13 по 28 марта. Было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений ПДД.Лидерами антирейтинга стали следующие районы столицы: Чиланзарский (4 934), Бектемирский (4 872), Учтепинский (4 837), Юнусабадский (4 776) и Алмазарский (4 681).
/20210220/Avariya-v-Tashkente-Chevrolet-Lacetti-vletela-v-Nexia-3-16052283.html
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мвд узбекистана, дтп

Два человека погибли в страшном ДТП в Ташкенте

19:49 01.04.2021
692
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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В результате аварии водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В МВД Узбекистана сообщили о произошедшей на днях страшной аварии. Трагедия произошла на проспекте Мирзо Улугбека в столице.
Водитель автомобиля марки Cobalt на большой скорости пытался обогнать впереди идущую машину. В результате, потеряв управление, вылетел на "встречку" через бетонное ограждениеи на полном ходу столкнулся "лоб в лоб" в авто марки Lacetti.
В результате водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.
Авария в Ташкенте: Chevrolet Lacetti влетела в Nexia-3 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2021
Авария в Ташкенте: Chevrolet Lacetti влетела в Nexia-3
20 февраля, 18:13
1455
В Главном управлении внутренних дел Ташкента рассказали, где чаще всего нарушали правила на дороге в темное время суток с 13 по 28 марта. Было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений ПДД.
Лидерами антирейтинга стали следующие районы столицы: Чиланзарский (4 934), Бектемирский (4 872), Учтепинский (4 837), Юнусабадский (4 776) и Алмазарский (4 681).
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