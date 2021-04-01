Два человека погибли в страшном ДТП в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В МВД Узбекистана сообщили о произошедшей на днях страшной аварии. Трагедия произошла на проспекте Мирзо Улугбека в столице. Водитель автомобиля марки Cobalt на большой скорости пытался обогнать впереди идущую машину. В результате, потеряв управление, вылетел на "встречку" через бетонное ограждениеи на полном ходу столкнулся "лоб в лоб" в авто марки Lacetti. В результате водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.В Главном управлении внутренних дел Ташкента рассказали, где чаще всего нарушали правила на дороге в темное время суток с 13 по 28 марта. Было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений ПДД.Лидерами антирейтинга стали следующие районы столицы: Чиланзарский (4 934), Бектемирский (4 872), Учтепинский (4 837), Юнусабадский (4 776) и Алмазарский (4 681).
В результате аварии водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В МВД Узбекистана сообщили о произошедшей на днях страшной аварии. Трагедия произошла на проспекте Мирзо Улугбека в столице.
Водитель автомобиля марки Cobalt на большой скорости пытался обогнать впереди идущую машину. В результате, потеряв управление, вылетел на "встречку" через бетонное ограждениеи на полном ходу столкнулся "лоб в лоб" в авто марки Lacetti.
В результате водитель и пассажир Lacetti скончались на месте. Еще одни пассажир с тяжелейшими травмами доставлен в больницу.