https://uz.sputniknews.ru/20210401/geniyami-rojdayutsya-saida-mirziyoeva-pobyvala-na-kontserte-bexzoda-abduraimova-18071621.html

"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова

"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева посетила с

2021-04-01T09:49+0500

2021-04-01T09:49+0500

2021-04-01T10:00+0500

культура

саида мирзиёева

пианино

музыкант

концерт

музыка

ташкент

узбекистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева посетила с детьми концерт узбекского пианиста Бехзода Абдураимова. Об этом она рассказала в Instagram.Саида Мирзиёева также отметила, что ей невероятно приятно, что такие люди родились в Узбекистане."Бехзод, спасибо за впечатления, за вашу самоотдачу своему делу и за патриотизм к своему народу", — заключила она.Напомним: пианист Бехзод Абдураимов дал в Ташкенте благотворительный концерт. Семьдесят процентов пригласительных билетов получили студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры.Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского.За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.

/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html

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