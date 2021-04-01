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"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова
"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева посетила с
2021-04-01T09:49+0500
2021-04-01T09:49+0500
2021-04-01T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева посетила с детьми концерт узбекского пианиста Бехзода Абдураимова. Об этом она рассказала в Instagram.Саида Мирзиёева также отметила, что ей невероятно приятно, что такие люди родились в Узбекистане."Бехзод, спасибо за впечатления, за вашу самоотдачу своему делу и за патриотизм к своему народу", — заключила она.Напомним: пианист Бехзод Абдураимов дал в Ташкенте благотворительный концерт. Семьдесят процентов пригласительных билетов получили студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры.Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского.За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.
/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html
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саида мирзиёева, пианино, музыкант, концерт, музыка, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан
"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова
09:49 01.04.2021 (обновлено: 10:00 01.04.2021)
Саида Мирзиёева отметила, что ей невероятно приятно, что такие люди родились в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева посетила с детьми концерт узбекского пианиста Бехзода Абдураимова. Об этом она рассказала в Instagram.
"Конечно, гением рождаются. Но сколько труда — годы, десятилетия уходят на то, чтобы этот талант воплотить в профессионализм такого уровня. Виртуозность. Именно таким человеком является уроженец нашей страны, пианист Бехзод Абдураимов, концерт которого я посетила в Ташкенте", — написала она.
Саида Мирзиёева также отметила, что ей невероятно приятно, что такие люди родились в Узбекистане.
"Бехзод, спасибо за впечатления, за вашу самоотдачу своему делу и за патриотизм к своему народу", — заключила она.
Напомним: пианист Бехзод Абдураимов дал в Ташкенте благотворительный концерт. Семьдесят процентов пригласительных билетов получили студенты-выпускники, преподаватели музыкальных школ и консерватории, а также учащиеся специализированных школ-интернатов для слепых и слабовидящих, журналисты и блогеры.
Бехзод Абдураимов является одним из самых востребованных молодых пианистов. Его выступления проходили в престижном концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холл. В рамках концертных программ он исполнял музыкальные произведения Шопена, Дебюсси и Мусоргского.
За свою карьеру музыканту удалось посотрудничать с ведущими дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Ашкенази, Лоренцо Виотти, Джеймсом Гаффиганом и Сантту-Матиас Рували.