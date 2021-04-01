ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" заявил, что первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие. По словам министра, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Вакцина представляет собой часть "Спутника V" - это первый компонент лекарственного вещества, пояснил Мурашко.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
По словам министра здравоохранения РФ, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" заявил, что первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие.
По словам министра, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Вакцина представляет собой часть "Спутника V" - это первый компонент лекарственного вещества, пояснил Мурашко.
Будет сформирована уже и финальная версия. Поэтому я не хотел бы опережать события. Думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Ну, первые результаты, которые доложены, обнадеживают.
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.