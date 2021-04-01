https://uz.sputniknews.ru/20210401/murashko-rasskazal-o-pervyx-rezultatax-klinicheskix-issledovaniy-sputnika-layt--18097629.html

Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"

Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"

Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Она только поступила на

2021-04-01T17:17+0500

2021-04-01T17:17+0500

2021-04-01T17:17+0500

россия

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" заявил, что первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие. По словам министра, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Вакцина представляет собой часть "Спутника V" - это первый компонент лекарственного вещества, пояснил Мурашко.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.

/20210227/V-RF-pristupili-k-ispytaniyam-vaktsiny-Sputnik-Layt--pervye-rezultaty-16089030.html

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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", вакцинация