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https://uz.sputniknews.ru/20210401/murashko-rasskazal-o-pervyx-rezultatax-klinicheskix-issledovaniy-sputnika-layt--18097629.html
Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"
Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"
Первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Она только поступила на
2021-04-01T17:17+0500
2021-04-01T17:17+0500
россия
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" заявил, что первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие. По словам министра, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Вакцина представляет собой часть "Спутника V" - это первый компонент лекарственного вещества, пояснил Мурашко.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
/20210227/V-RF-pristupili-k-ispytaniyam-vaktsiny-Sputnik-Layt--pervye-rezultaty-16089030.html
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", вакцинация

Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"

17:17 01.04.2021
536
По словам министра здравоохранения РФ, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" заявил, что первые результаты клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" обнадеживающие.
Открытие пунктов вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2021
Россия
В РФ приступили к испытаниям вакцины "Спутник Лайт" — первые результаты
27 февраля, 15:17
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По словам министра, препарат только поступил на экспертизу в одно из спецучреждений Минздрава России. В ближайшее время специалисты начнут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований. Вакцина представляет собой часть "Спутника V" - это первый компонент лекарственного вещества, пояснил Мурашко.

Будет сформирована уже и финальная версия. Поэтому я не хотел бы опережать события. Думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Ну, первые результаты, которые доложены, обнадеживают.

Всероссийский форум Малый бизнес – национальная идея?. День первый - Sputnik Узбекистан
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
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