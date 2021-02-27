Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210227/V-RF-pristupili-k-ispytaniyam-vaktsiny-Sputnik-Layt--pervye-rezultaty-16089030.html
В РФ приступили к испытаниям вакцины "Спутник Лайт" — первые результаты
В РФ приступили к испытаниям вакцины "Спутник Лайт" — первые результаты
Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие... 27.02.2021, Sputnik Узбекистан
2021-02-27T15:17+0500
2021-02-28T16:52+0500
москва
россия
вакцина "спутник v"
вакцинация
вакцина
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16089030.jpg?160498441614513161
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" уже получили прививки, передает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии.По словам заместителя мэра, эту вакцину, предположительно, будут использовать для людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. При этом Ракова подчеркнула, что "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации.В исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.Кроме того, планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку.Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану &gt;&gt;По словам чиновницы, к концу лета — началу осени будет сформирован необходимый пакет данных, который позволит сделать обоснованные выводы о сроке иммунитета.Напомним, Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V". 
/20210225/Kakie-vaktsiny-ispolzuet-Uzbekistan-dlya-privivki-ot-COVID-19--ekspert-16078285.html
/20210217/Uzbekistan-sertifitsiroval-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V-16019288.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
москва, россия, вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина

В РФ приступили к испытаниям вакцины "Спутник Лайт" — первые результаты

15:17 27.02.2021 (обновлено: 16:52 28.02.2021)
367
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОткрытие пунктов вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга
Открытие пунктов вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" уже получили прививки, передает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", — рассказала она.
Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии.
Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.
По словам заместителя мэра, эту вакцину, предположительно, будут использовать для людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. При этом Ракова подчеркнула, что "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации.
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2021
Общество
Какие вакцины использует Узбекистан для прививки от COVID-19 — эксперт
25 Февраля, 19:53
0
В исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.
Кроме того, планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.
"Испытания вакцины "Спутник V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен", — сказала Ракова.
В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку.
Понятная вакцина: Мадаминов о том, почему "Спутник V" подходит Узбекистану >>
По словам чиновницы, к концу лета — началу осени будет сформирован необходимый пакет данных, который позволит сделать обоснованные выводы о сроке иммунитета.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2021
Общество
Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V"
17 Февраля, 12:55
0
Напомним, Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
 
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте