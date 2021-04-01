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Пандемии могут стать более частым явлением в будущем
Пандемии могут стать более частым явлением в будущем
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Оказалось, что пандемии могут стать довольно частым явлением для человечества в будущем, рассказал РИА Новости советник директора по
2021-04-01T12:32+0500
2021-04-01T12:35+0500
в мире
пандемия
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Оказалось, что пандемии могут стать довольно частым явлением для человечества в будущем, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.По мнению эксперта, очень высока вероятность занесения инфекции на новую территорию.Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.Именно поэтому так важно оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал, заключил Малеев.Напомним, в мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, в России допустили третью волну, а Франция ввела общенациональный локдаун.
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пандемия, коронавирус

Пандемии могут стать более частым явлением в будущем

12:32 01.04.2021 (обновлено: 12:35 01.04.2021)
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© AP Photo / Darko Vojinovic Люди в защитных масках в автобусе в Белграде, Сербия,
 Люди в защитных масках в автобусе в Белграде, Сербия, - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Оказалось, что пандемии могут стать довольно частым явлением для человечества в будущем, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", — заявил он.

По мнению эксперта, очень высока вероятность занесения инфекции на новую территорию.
Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.
Ситуация с коронавирусом в Парагвае - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
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Именно поэтому так важно оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал, заключил Малеев.
Напомним, в мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, в России допустили третью волну, а Франция ввела общенациональный локдаун.
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