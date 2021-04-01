ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Оказалось, что пандемии могут стать довольно частым явлением для человечества в будущем, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.По мнению эксперта, очень высока вероятность занесения инфекции на новую территорию.Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.Именно поэтому так важно оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал, заключил Малеев.Напомним, в мире ужесточаются ограничения по коронавирусу все больше: Турция объявила о новых правилах, в России допустили третью волну, а Франция ввела общенациональный локдаун.
Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Оказалось, что пандемии могут стать довольно частым явлением для человечества в будущем, рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", — заявил он.
По мнению эксперта, очень высока вероятность занесения инфекции на новую территорию.
Когда именно будет происходить новая пандемия — предсказать трудно, но угроза останется с нами еще надолго.