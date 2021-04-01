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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210401/prezident-poruchil-usilit-kontrol-za-karantinnymi-merami-18104122.html
Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами
Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу
2021-04-01T21:51+0500
2021-04-01T21:51+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
карантин
президент
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.Глава государства отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер на стройках и в такси. Сегодня, 1 апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.
/20210131/V-RUz-mogut-uzhestochit-karantin-iz-za-novykh-shtammov-COVID-19--Yusupaliev--15907438.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, президент

Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами

21:51 01.04.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровБектемирский пост ГАИ
Бектемирский пост ГАИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В течение трех дней должна быть активизирована работа региональных штабов по борьбе с коронавирусом. Отвечать за это будут премьер-министр и хокимы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр вместе с хокимами регионов должен в течение трех дней активизировать работу региональных штабов по борьбе с коронавирусом.
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Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.
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31 января, 19:42
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Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер на стройках и в такси.
Сегодня, 1 апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.
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