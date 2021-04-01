https://uz.sputniknews.ru/20210401/prezident-poruchil-usilit-kontrol-za-karantinnymi-merami-18104122.html

Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами

Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу

2021-04-01T21:51+0500

2021-04-01T21:51+0500

2021-04-01T21:51+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

карантин

президент

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.Глава государства отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер на стройках и в такси. Сегодня, 1 апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.

/20210131/V-RUz-mogut-uzhestochit-karantin-iz-za-novykh-shtammov-COVID-19--Yusupaliev--15907438.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, президент