ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.Глава государства отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры против COVID-19. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Однако на фоне нового роста заболеваемости был усилен контроль за соблюдением карантинных мер на стройках и в такси. Сегодня, 1 апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.
В течение трех дней должна быть активизирована работа региональных штабов по борьбе с коронавирусом. Отвечать за это будут премьер-министр и хокимы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В последнее время количество заболевших коронавирусом в Узбекистане резко увеличилось, в этой связи Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр вместе с хокимами регионов должен в течение трех дней активизировать работу региональных штабов по борьбе с коронавирусом.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.