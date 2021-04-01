https://uz.sputniknews.ru/20210401/vlasti-uzbekistana-k-iyulyu-namereny-vaktsinirovat-bolee-115-naseleniya-18074880.html
Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана в апреле-июне планируют вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек — это более 11,5% населения республики.
2021-04-01T12:15+0500
2021-04-01T12:15+0500
2021-04-01T12:40+0500
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана в апреле-июне планируют вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек — это более 11,5% населения республики.Об этом заявил глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев.Сегодня, 1 апреля, в Узбекистане началась массовая вакцинация граждан от коронавируса. Кого будут прививать в первую очередьНа первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Далее (май-июнь) в списке приоритетных групп населения, находящихся в группе повышенного риска, — лица с хроническими заболеваниями, учителя и преподаватели детских садов, представители правоохранительных органов.Получается, что уже к июлю планируется привить 11,5% жителей страны.Где будет проходить вакцинацияВ Минздраве напомнили, что с 1 апреля прививки можно будет сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров опубликован ниже.В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике. Как это будет проходитьВласти подготовили 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. Подготовку прошли свыше 4 тысяч медработников, создано более 800 мобильных бригад для вакцинации. Кроме того, любой пожелавший сможет прививаться на платной основе и в частных клиниках, списки которых будут составлены в ближайшее время.Чем будут прививатьГражданам даются на выбор две вакцины— CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001, соавтором которой является сам Узбекистан, эффективность — 97%).До конца июня власти республики планируют получить еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX (ведутся переговоры о закупке дополнительной партии вакцины AstraZeneca). Узбекистан также запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.В СЭС рассчитывают, что до конца 2021 года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.
/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html
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/20210331/ojidayutsya-ispytaniya-pervoy-vaktsiny-ot-covid-razrabotannoy-uzbekistanom-18062266.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан
Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
12:15 01.04.2021 (обновлено: 12:40 01.04.2021)
Сегодня, 1 апреля, в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана в апреле-июне планируют вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек — это более 11,5% населения республики.
Об этом заявил глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев.
Сегодня, 1 апреля, в Узбекистане началась массовая вакцинация граждан от коронавируса.
Кого будут прививать в первую очередь
На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Далее (май-июнь) в списке приоритетных групп населения, находящихся в группе повышенного риска, — лица с хроническими заболеваниями, учителя и преподаватели детских садов, представители правоохранительных органов.
"Первый этап вакцинации будет продолжаться три месяца, с апреля по июнь. Я думаю, что первые 4 миллиона (человек. — Sputnik) мы привьем за это время", — заявил Хаджибаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24".
Получается, что уже к июлю планируется привить 11,5% жителей страны.
Где будет проходить вакцинация
В Минздраве напомнили, что с 1 апреля прививки можно будет сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров опубликован ниже.
В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике.
Как это будет проходить
Власти подготовили 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.
Подготовку прошли свыше 4 тысяч медработников, создано более 800 мобильных бригад для вакцинации. Кроме того, любой пожелавший сможет прививаться на платной основе и в частных клиниках, списки которых будут составлены в ближайшее время.
Чем будут прививать
Гражданам даются на выбор две вакцины— CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001, соавтором которой является сам Узбекистан, эффективность — 97%).
До конца июня власти республики планируют получить еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX (ведутся переговоры о закупке дополнительной партии вакцины AstraZeneca).
Узбекистан также запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора
находится на рассмотрении у российской стороны.
В СЭС рассчитывают, что до конца 2021 года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.