https://uz.sputniknews.ru/20210401/vlasti-uzbekistana-k-iyulyu-namereny-vaktsinirovat-bolee-115-naseleniya-18074880.html

Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения

Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана в апреле-июне планируют вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек — это более 11,5% населения республики.

2021-04-01T12:15+0500

2021-04-01T12:15+0500

2021-04-01T12:40+0500

вакцинация от covid-19 в узбекистане

общество

пандемия

коронавирус

вакцинация

вакцина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18076011_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_7d67388cb7f6755c600c8b92376a794e.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана в апреле-июне планируют вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек — это более 11,5% населения республики.Об этом заявил глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев.Сегодня, 1 апреля, в Узбекистане началась массовая вакцинация граждан от коронавируса. Кого будут прививать в первую очередьНа первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Далее (май-июнь) в списке приоритетных групп населения, находящихся в группе повышенного риска, — лица с хроническими заболеваниями, учителя и преподаватели детских садов, представители правоохранительных органов.Получается, что уже к июлю планируется привить 11,5% жителей страны.Где будет проходить вакцинацияВ Минздраве напомнили, что с 1 апреля прививки можно будет сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров опубликован ниже.В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике. Как это будет проходитьВласти подготовили 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. Подготовку прошли свыше 4 тысяч медработников, создано более 800 мобильных бригад для вакцинации. Кроме того, любой пожелавший сможет прививаться на платной основе и в частных клиниках, списки которых будут составлены в ближайшее время.Чем будут прививатьГражданам даются на выбор две вакцины— CoviShield (индийская AstraZeneca, 70% эффективности) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001, соавтором которой является сам Узбекистан, эффективность — 97%).До конца июня власти республики планируют получить еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX (ведутся переговоры о закупке дополнительной партии вакцины AstraZeneca). Узбекистан также запросил у РФ 1 миллион доз вакцин "Спутник V". Сейчас проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.В СЭС рассчитывают, что до конца 2021 года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

/20210331/minzdrav-obnarodoval-podrobnyy-spisok-tsentrov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-uzbekistane-18068663.html

/20210330/chastnym-klinikam-razreshat-delat-platnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa--18036868.html

/20210331/ojidayutsya-ispytaniya-pervoy-vaktsiny-ot-covid-razrabotannoy-uzbekistanom-18062266.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан