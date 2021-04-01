Работают российские десантники: что впечатлило военных из Узбекистана в Алабино — видео

На полигоне "Алабино" военнослужащие Воздушно-десантных войск продемонстрировали гостям умение уничтожать незаконные вооруженные формирования с применением разного оружия и военной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ,Также гостям показали образцы продукции военного назначения российского производства (средства инженерного вооружения, средства связи, средства и комплексы радиоэлектронной борьбы), которую узбекистанская сторона заинтересована приобрести в РФ в первую очередь. Представители Узбекистана находились в РФ несколько дней. В рамках визита состоялась, в частности, встреча начальника Генштаба ВС республики Шухрата Халмухамедова и российском коллегой Валерием Герасимовым.Халмухамедов заявил, что РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере.
Делегация Министерства обороны Узбекистана во главе с начальником Генштаба ВС республики Шухратом Халмухамедовым 31 марта посетила мотострелковое соединение Западного военного округа в Московской области.
На полигоне "Алабино" военнослужащие Воздушно-десантных войск продемонстрировали гостям умение уничтожать незаконные вооруженные формирования с применением разного оружия и военной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ,
Также гостям показали образцы продукции военного назначения российского производства (средства инженерного вооружения, средства связи, средства и комплексы радиоэлектронной борьбы), которую узбекистанская сторона заинтересована приобрести в РФ в первую очередь.
"Члены иностранной делегации высоко оценили боевую выучку военнослужащих соединения ВДВ и поблагодарили руководство Минобороны России и командование воинских частей за теплый прием", — отметили в МО РФ.
Представители Узбекистана находились в РФ несколько дней. В рамках визита состоялась, в частности, встреча начальника Генштаба ВС республики Шухрата Халмухамедова и российском коллегой Валерием Герасимовым.
Халмухамедов заявил, что РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере.