https://uz.sputniknews.ru/20210401/rossiyskie-desantniki-pokazali-klass-voennym-iz-uzbekistana--video-18077638.html

Работают российские десантники: что впечатлило военных из Узбекистана в Алабино — видео

Работают российские десантники: что впечатлило военных из Узбекистана в Алабино — видео

На полигоне "Алабино" военнослужащие Воздушно-десантных войск продемонстрировали гостям умение уничтожать незаконные вооруженные формирования с применением

2021-04-01T13:17+0500

2021-04-01T13:17+0500

2021-04-01T13:52+0500

видео

военные

узбекистан

мультимедиа

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На полигоне "Алабино" военнослужащие Воздушно-десантных войск продемонстрировали гостям умение уничтожать незаконные вооруженные формирования с применением разного оружия и военной техники. Об этом рассказали в Минобороны РФ,Также гостям показали образцы продукции военного назначения российского производства (средства инженерного вооружения, средства связи, средства и комплексы радиоэлектронной борьбы), которую узбекистанская сторона заинтересована приобрести в РФ в первую очередь. Представители Узбекистана находились в РФ несколько дней. В рамках визита состоялась, в частности, встреча начальника Генштаба ВС республики Шухрата Халмухамедова и российском коллегой Валерием Герасимовым.Халмухамедов заявил, что РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, военные, узбекистан, мультимедиа