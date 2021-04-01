https://uz.sputniknews.ru/20210401/samyy-luchshie-zriteli-na-planete-klava-koka-vystupila-v-tashkente-18084207.html

"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте

"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.

2021-04-01T14:51+0500

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культура

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.Поклонники действительно удивили певицу: например, ей подарили брелок со снимками ее семьи. А организаторы презентовали артистке ляган.Судя по видео в социальных сетях, народу в Humo Arena собралось очень много.Напомним, на днях в Ташкенте также выступил с концертом Дима Билан, который теперь мечтает посетить Бухару и Самарканд.

/20210329/dima-bilan-podelilsya-kadrami-iz-tashkenta-i-rasskazal-o-svoey-novoy-mechte-18019950.html

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