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https://uz.sputniknews.ru/20210401/samyy-luchshie-zriteli-na-planete-klava-koka-vystupila-v-tashkente-18084207.html
"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
2021-04-01T14:51+0500
2021-04-01T14:51+0500
2021-04-01T15:06+0500
культура
музыкант
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музыка
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.Поклонники действительно удивили певицу: например, ей подарили брелок со снимками ее семьи. А организаторы презентовали артистке ляган.Судя по видео в социальных сетях, народу в Humo Arena собралось очень много.Напомним, на днях в Ташкенте также выступил с концертом Дима Билан, который теперь мечтает посетить Бухару и Самарканд.
/20210329/dima-bilan-podelilsya-kadrami-iz-tashkenta-i-rasskazal-o-svoey-novoy-mechte-18019950.html
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"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте 14:51 01.04.2021 (обновлено: 15:06 01.04.2021)
Судя по видео в социальных сетях, поклонников творчества молодой артистки в Humo Arena собралось очень много.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Клава Кока из BlackStar
выступила в Ташкенте
в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
"Ташкент, это что такое было?! Я не ожидала, что будет такое "мясо". Спасибо, мои дорогие, самые лучшие зрители на планете!" — заявила она в одной из Stories.
Поклонники действительно удивили певицу: например, ей подарили брелок со снимками ее семьи.
А организаторы презентовали артистке ляган.
Судя по видео в социальных сетях, народу в Humo Arena собралось очень много.
Напомним, на днях в Ташкенте также выступил с концертом Дима Билан, который теперь мечтает посетить Бухару и Самарканд.