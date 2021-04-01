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"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.
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культура
музыкант
артист
концерт
музыка
ташкент
узбекистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.Поклонники действительно удивили певицу: например, ей подарили брелок со снимками ее семьи. А организаторы презентовали артистке ляган.Судя по видео в социальных сетях, народу в Humo Arena собралось очень много.Напомним, на днях в Ташкенте также выступил с концертом Дима Билан, который теперь мечтает посетить Бухару и Самарканд.
/20210329/dima-bilan-podelilsya-kadrami-iz-tashkenta-i-rasskazal-o-svoey-novoy-mechte-18019950.html
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музыкант, артист, концерт, музыка, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте

14:51 01.04.2021 (обновлено: 15:06 01.04.2021)
1943
© Sputnik / Евгений БиятовПевица Клава Кока
Певица Клава Кока - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
Судя по видео в социальных сетях, поклонников творчества молодой артистки в Humo Arena собралось очень много.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Клава Кока из BlackStar выступила в Ташкенте в рамках фестиваля весны Assalom Bahor.

"Ташкент, это что такое было?! Я не ожидала, что будет такое "мясо". Спасибо, мои дорогие, самые лучшие зрители на планете!" — заявила она в одной из Stories.

Поклонники действительно удивили певицу: например, ей подарили брелок со снимками ее семьи.
А организаторы презентовали артистке ляган.
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
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Промокший, но счастливый: о чем Дима Билан размечтался в Ташкенте
29 марта, 20:46
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Судя по видео в социальных сетях, народу в Humo Arena собралось очень много.
Напомним, на днях в Ташкенте также выступил с концертом Дима Билан, который теперь мечтает посетить Бухару и Самарканд.
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