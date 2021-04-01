https://uz.sputniknews.ru/20210401/spastis-iz-sekty-navalnogo-18071141.html

Спастись из "секты" Навального

Спастись из "секты" Навального

Алена Нарвская, которая в 16 лет стала агитатором предвыборной кампании Любови Соболь, а в 17 работала уже в избирательном штабе самого оппозиционера, дала

2021-04-01T09:46+0500

2021-04-01T09:46+0500

2021-04-01T09:46+0500

россия

алексей навальный

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Алена Нарвская, которая в 16 лет стала агитатором предвыборной кампании Любови Соболь, а в 17 работала уже в избирательном штабе самого оппозиционера, дала интервью изданию "Газета.ру", поделившись подробностями полученного опыта и пережитой под этим влиянием трансформации своих взглядов.Кстати, никаких особо "кровавых" новых деталей девушка не раскрыла. Про описанные ею особенности функционирования структур, связанных с Навальным, в последний год-полтора все чаще рассказывали бывшие сотрудники и волонтеры Фонда борьбы с коррупцией*. Причем бывшими они становились, когда обнаруживали себя цинично использованными собственным руководством.Нарвская очень удачно сформулировала суть построенной Алексеем Навальным организации: "Нас манили и привлекали идеей спасения России, хотя спасать надо было нас — от тех, кто этой сектой управлял".Как свойственно тоталитарной деструктивной секте, ФБК* функционирует на основе жесткой иерархии. Рядовой же состав сотрудников, волонтеров и активистов беспощадно эксплуатируется и беспрерывно подвергается интенсивной промывке мозгов. Для лидеров созданная система является бизнесом — и весьма успешным, поскольку она обеспечивает им не просто безбедное существование, а прямо-таки красивую жизнь.В общем, коррупция, непотизм, эксплуатация и обман доверившихся. Все это отрабатывается по преимуществу на юношеской, в том числе несовершеннолетней, аудитории, которая особенно уязвима для подобных манипуляций из-за своего идеализма, максимализма и банального отсутствия жизненного опыта. Кстати, таковой на тот момент была и героиня интервью. Ну а в качестве "игрового поля" лидеры ФБК* используют не религиозно-эзотерические материи, как большинство сект, а государство и судьбу страны.На самом деле за Алену можно порадоваться, поскольку она получила болезненный, но в определенном смысле даже полезный для жизни и взросления опыт — и все это без долгосрочных негативных последствий — например, в виде судимости или крупных долгов. Он оказался один на один с многомиллионным штрафом (за ущерб, нанесенный городу в результате незаконного мероприятия, организатором которого он был), поскольку руководство ФБК* не только отказалось ему помогать, но и помешало собрать средства у сочувствующих.Прямо сейчас ФБК* адаптирует свою работу к новым условиям, причем по иронии судьбы у Алексея Навального есть все шансы испробовать ту же пилюлю, которую он годами скармливал своим сторонникам.Пока он находится в заключении, его соратники пытаются перехватить лидерство в организации — разумеется, со всеми прилагающимися к ней плюшками. Чем дальше, тем больше осужденный вождь будет становиться для них фигурой, очень удобной для эксплуатации в качестве марионетки, но совершенно ненужной как свободная и самостоятельно действующая личность.А еще для Навального должно быть весьма неприятно осознавать, что его группа якобы поддержки сладострастно ждет любые мрачные новости из колонии во Владимирской области. Единственное, на что блогер теперь может уповать, — это государство, с которым он столь яростно боролся и которое приложит все возможные усилия, чтобы он в свой срок вышел на свободу здоровым и с чистой совестью.Ну а опыт украинских "узников совести" — от "режиссера" Сенцова до Нади Жанны д'Арк Савченко, — массово голодавших (в том числе "всухую") в российских местах заключения и вышедших оттуда заметно раздобревшими, дает надежду и Алексею Навальному, что его ждет та же судьба.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.Источник: РИА Новости

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россия

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алексей навальный