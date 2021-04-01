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Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт
Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Турецкая компания Aksa Enerji строит в Кибрайском районе Ташкентской области две тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 470
2021-04-01T17:29+0500
2021-04-01T17:56+0500
ташкентская область
энергетика
экономика
тэс
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Турецкая компания Aksa Enerji строит в Кибрайском районе Ташкентской области две тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 470 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Объекты находятся западнее действующей Ташкентской ТЭС, под них выделены семь гектаров земли. Общая стоимость проектов — 300 миллионов долларов, все эти деньги — инвестиции Aksa Enerji.Станции планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Они позволят вырабатывать 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Также Aksa Enerji запустила реализацию проекта строительства тепловой электростанции в Бухарской области. Сейчас идут земельные изыскания. Мощность этой ТЭС составит 270 МВт.
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ташкентская область, энергетика, тэс

Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт

17:29 01.04.2021 (обновлено: 17:56 01.04.2021)
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© Пресс-служба Министерства энергетики УзбекистанаТурецкая компания Aksa Enerji строит в Ташкентской области две ТЭС общей мощностью 470 МВт
Турецкая компания Aksa Enerji строит в Ташкентской области две ТЭС общей мощностью 470 МВт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Объекты планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Турецкая компания Aksa Enerji строит в Кибрайском районе Ташкентской области две тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 470 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Объекты находятся западнее действующей Ташкентской ТЭС, под них выделены семь гектаров земли. Общая стоимость проектов — 300 миллионов долларов, все эти деньги — инвестиции Aksa Enerji.
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Станции планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Они позволят вырабатывать 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
"Использование энергоэффективных установок позволит сэкономить до 550 миллионов кубометров природного газа в год", — отметили в Минэнерго.
Также Aksa Enerji запустила реализацию проекта строительства тепловой электростанции в Бухарской области. Сейчас идут земельные изыскания. Мощность этой ТЭС составит 270 МВт.
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