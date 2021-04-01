Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Турецкая компания Aksa Enerji строит в Кибрайском районе Ташкентской области две тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 470 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Объекты находятся западнее действующей Ташкентской ТЭС, под них выделены семь гектаров земли. Общая стоимость проектов — 300 миллионов долларов, все эти деньги — инвестиции Aksa Enerji.Станции планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Они позволят вырабатывать 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Также Aksa Enerji запустила реализацию проекта строительства тепловой электростанции в Бухарской области. Сейчас идут земельные изыскания. Мощность этой ТЭС составит 270 МВт.
Объекты планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Турецкая компания Aksa Enerji строит в Кибрайском районе Ташкентской области две тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 470 МВт, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Объекты находятся западнее действующей Ташкентской ТЭС, под них выделены семь гектаров земли. Общая стоимость проектов — 300 миллионов долларов, все эти деньги — инвестиции Aksa Enerji.