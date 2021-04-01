https://uz.sputniknews.ru/20210401/uezjayuschie-v-rf-uzbekskie-migranty-smogut-besplatno-poluchat-sredstva-zaschity-ot-covid-18098879.html

Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID

Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19,

2021-04-01T18:05+0500

2021-04-01T18:05+0500

2021-04-01T18:05+0500

миграция

медицинская маска

коронавирус

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости."Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане предоставил агентству набор предметов первой необходимости и гигиены для граждан Узбекистана, отправляющихся на работу за рубеж, в частности в Россию", — говорится в публикации на Telegram-канале.В четверг такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.Ранее пресс-служба агентства сообщала, что с начала 2021 года около четырех тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились на работу за рубеж, в том числе более 3,2 тысячи — в Россию.

/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html

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медицинская маска, коронавирус