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Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID
Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19,
2021-04-01T18:05+0500
2021-04-01T18:05+0500
миграция
медицинская маска
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости."Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане предоставил агентству набор предметов первой необходимости и гигиены для граждан Узбекистана, отправляющихся на работу за рубеж, в частности в Россию", — говорится в публикации на Telegram-канале.В четверг такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.Ранее пресс-служба агентства сообщала, что с начала 2021 года около четырех тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились на работу за рубеж, в том числе более 3,2 тысячи — в Россию.
/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html
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медицинская маска, коронавирус

Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID

18:05 01.04.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В четверг гигиенические наборы были вручены 129 гражданам республики, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости.
"Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане предоставил агентству набор предметов первой необходимости и гигиены для граждан Узбекистана, отправляющихся на работу за рубеж, в частности в Россию", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
30 марта, 13:55
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В четверг такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости УзбекистанаУзбекистанцам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области, выдали гигиенические наборы
Узбекистанцам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области, выдали гигиенические наборы - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Узбекистанцам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области, выдали гигиенические наборы
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана
Ранее пресс-служба агентства сообщала, что с начала 2021 года около четырех тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились на работу за рубеж, в том числе более 3,2 тысячи — в Россию.
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