Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости."Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане предоставил агентству набор предметов первой необходимости и гигиены для граждан Узбекистана, отправляющихся на работу за рубеж, в частности в Россию", — говорится в публикации на Telegram-канале.В четверг такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.Ранее пресс-служба агентства сообщала, что с начала 2021 года около четырех тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились на работу за рубеж, в том числе более 3,2 тысячи — в Россию.
В четверг гигиенические наборы были вручены 129 гражданам республики, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Минзанятости.
"Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане предоставил агентству набор предметов первой необходимости и гигиены для граждан Узбекистана, отправляющихся на работу за рубеж, в частности в Россию", — говорится в публикации на Telegram-канале.
В четверг такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.
Ранее пресс-служба агентства сообщала, что с начала 2021 года около четырех тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились на работу за рубеж, в том числе более 3,2 тысячи — в Россию.