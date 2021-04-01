Узбекистан планирует создать в Кыргызстане швейную фабрику на 2 млн долларов

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан планирует инвестировать $2 млн в создание швейной фабрики в Бишкекской свободной экономической зоне. Об этом проинформировали в пресс-службе Узтекстильпром.С 25 по 29 марта 2021 года представители ассоциации и текстильных предприятий Узбекистана посетили свободную экономическую зону "Бишкек", ознакомились с условиями ведения бизнеса, осуществления экспортно-импортных операций, осмотрели производства.Генеральный директор Бишкекской СЭЗ Кудрет Тайчабаров, глава узбекской компании "Нил-Гранит" (бренд SAMO) Акром Ганиев и заместитель главы ассоциации "Узтекстильпром" Данияр Хабибуллаев подписали совместный документ, согласно которому узбекская сторона вложит $2 млн в создание крупной швейной фабрики в Кыргызстане. Фабрика будет производить одежду, которая будет экспортироваться в страны ЕАЭС и за их пределы по всем международным стандартам.Напомним на днях делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область.Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик провели переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомились с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области. Коме того Наманганская и Джалал-Абадская области были провозглашены братскими территориями.
В конце марта делегация Узбекистана посетила свободную экономическую зону "Бишкек". Гости ознакомились с условиями ведения бизнеса, осуществления экспортно-импортных операций, осмотрели производства.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан планирует инвестировать $2 млн в создание швейной фабрики в Бишкекской свободной экономической зоне. Об этом проинформировали в пресс-службе Узтекстильпром.
С 25 по 29 марта 2021 года представители ассоциации и текстильных предприятий Узбекистана посетили свободную экономическую зону "Бишкек", ознакомились с условиями ведения бизнеса, осуществления экспортно-импортных операций, осмотрели производства.
Генеральный директор Бишкекской СЭЗ Кудрет Тайчабаров, глава узбекской компании "Нил-Гранит" (бренд SAMO) Акром Ганиев и заместитель главы ассоциации "Узтекстильпром" Данияр Хабибуллаев подписали совместный документ, согласно которому узбекская сторона вложит $2 млн в создание крупной швейной фабрики в Кыргызстане.
Фабрика будет производить одежду, которая будет экспортироваться в страны ЕАЭС и за их пределы по всем международным стандартам.
Напомним на днях делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область.
Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик провели переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомились с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области. Коме того Наманганская и Джалал-Абадская области были провозглашены братскими территориями.