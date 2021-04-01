https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistan-planiruet-sozdat-v-kyrgyzstane-shveynuyu-fabriku-na-2-mln-dollarov-18103052.html

Узбекистан планирует создать в Кыргызстане швейную фабрику на 2 млн долларов

Узбекистан планирует создать в Кыргызстане швейную фабрику на 2 млн долларов

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан планирует инвестировать $2 млн в создание швейной фабрики в Бишкекской свободной экономической зоне. Об этом

2021-04-01T20:38+0500

2021-04-01T20:38+0500

2021-04-01T20:38+0500

экономика

узтекстильпром

текстильная продукция

сотрудничество

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан планирует инвестировать $2 млн в создание швейной фабрики в Бишкекской свободной экономической зоне. Об этом проинформировали в пресс-службе Узтекстильпром.С 25 по 29 марта 2021 года представители ассоциации и текстильных предприятий Узбекистана посетили свободную экономическую зону "Бишкек", ознакомились с условиями ведения бизнеса, осуществления экспортно-импортных операций, осмотрели производства.Генеральный директор Бишкекской СЭЗ Кудрет Тайчабаров, глава узбекской компании "Нил-Гранит" (бренд SAMO) Акром Ганиев и заместитель главы ассоциации "Узтекстильпром" Данияр Хабибуллаев подписали совместный документ, согласно которому узбекская сторона вложит $2 млн в создание крупной швейной фабрики в Кыргызстане. Фабрика будет производить одежду, которая будет экспортироваться в страны ЕАЭС и за их пределы по всем международным стандартам.Напомним на днях делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область.Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик провели переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомились с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области. Коме того Наманганская и Джалал-Абадская области были провозглашены братскими территориями.

/20191120/Uzbekskie-namereny-sdelat-svoy-tekstil-uznavaemym-na-rossiyskom-rynke-12837694.html

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узтекстильпром, текстильная продукция, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан