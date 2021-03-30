Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации.Семь районов Наманганской области граничат с Джалал-Абадской областью Кыргызстана.Для справки: Абсаттар Сыргабаев является также полномочным представителем правительства Кыргызстана в Джалал-Абадской области.В составе делегации — представители местной администрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, предприниматели, а также журналисты.Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик проведут переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.В первый день у памятника Трех фонтанов в Намангане состоялась торжественная церемония провозглашения Наманганской и Джалал-Абадской областей братскими территориями.Напомним, на днях Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы.До этого около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
В течение двух дней гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации.
Семь районов Наманганской области граничат с Джалал-Абадской областью Кыргызстана.
Для справки: Абсаттар Сыргабаев является также полномочным представителем правительства Кыргызстана в Джалал-Абадской области.
В составе делегации — представители местной администрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, предприниматели, а также журналисты.
Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик проведут переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.
В первый день у памятника Трех фонтанов в Намангане состоялась торжественная церемония провозглашения Наманганской и Джалал-Абадской областей братскими территориями.
Напомним, на днях Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы.
До этого около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.