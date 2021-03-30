Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/delegatsiya-kyrgyzstana-pribyla-v-namanganskuyu-oblast-18043066.html
Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область, сообщил
2021-03-30T18:16+0500
2021-03-30T18:17+0500
общество
наманганская область
бизнес
делегация
кыргызстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18043036_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_95a3647e89c0307452453ec1cabdab4d.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации.Семь районов Наманганской области граничат с Джалал-Абадской областью Кыргызстана.Для справки: Абсаттар Сыргабаев является также полномочным представителем правительства Кыргызстана в Джалал-Абадской области.В составе делегации — представители местной администрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, предприниматели, а также журналисты.Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик проведут переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.В первый день у памятника Трех фонтанов в Намангане состоялась торжественная церемония провозглашения Наманганской и Джалал-Абадской областей братскими территориями.Напомним, на днях Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы.До этого около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
/20210318/uzbekistan-i-kyrgyzstan-zapustyat-passazhirskiy-poezd-iz-tashkenta-do-issyk-kulya-17838547.html
наманганская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18043036_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_34033360ada3cb35ae8b156331c7b698.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
наманганская область, бизнес, делегация, кыргызстан, узбекистан

Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости

18:16 30.03.2021 (обновлено: 18:17 30.03.2021)
1900
© Пресс-служба хокимията Наманганской областиДелегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область
Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Пресс-служба хокимията Наманганской области
В течение двух дней гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Делегация Джалал-Абадской области Кыргызстана во главе с губернатором Абсаттаром Сыргабаевым прибыла в Наманганскую область, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации.
Семь районов Наманганской области граничат с Джалал-Абадской областью Кыргызстана.
Для справки: Абсаттар Сыргабаев является также полномочным представителем правительства Кыргызстана в Джалал-Абадской области.
Озеро Иссык-Куль - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Общество
Узбекистан и Кыргызстан запустят пассажирский поезд из Ташкента до Иссык-Куля
18 марта, 18:56
711
В составе делегации — представители местной администрации, правоохранительных органов, промышленных предприятий, предприниматели, а также журналисты.
Во время визита представители бизнес-кругов областей обеих республик проведут переговоры в формате B2B и встречи в расширенном составе. Гости ознакомятся с деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов области, посетят местные достопримечательности.
В первый день у памятника Трех фонтанов в Намангане состоялась торжественная церемония провозглашения Наманганской и Джалал-Абадской областей братскими территориями.
Напомним, на днях Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам госграницы.
До этого около 15% протяженности кыргызско-узбекистанской границы были не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становились зоной конфликтов жителей приграничных районов.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:07Россия превзошла США в электромагнитной борьбе — и Штатам пришлось это признать
19:42В России хотят создать систему учета детей мигрантов
19:01Музейное богатство Узбекистана
18:57Ташкент пригласил Пекин на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:55Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
18:16Делегация Кыргызстана прибыла в Наманганскую область — чем займутся гости
18:02Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
17:52В Ташкенте задержаны трое мужчин за продажу аптечных наркотиков почти на 96 млн сумов
17:28Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
17:22Дуальное образование в Узбекистане: в чем подвох? — разобрался эксперт
17:20Полноценное восстановление международного туризма произойдет к 2024 году – мнение эксперта
16:58Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
16:55Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
16:27В одном из районов Ташкента отключат холодную воду
16:20Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок
15:40Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн
15:40Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
15:17Частным клиникам разрешат делать платную вакцинацию от коронавируса
15:14Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
14:57ЦБ Узбекистана выдал лицензию еще одному платежному сервису