Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза соседней республики."Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУз живой птицы (в том числе декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан", — информируется в релизе.Кроме того, ограничения снимаются на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и изделий из него, молока и молочной продукции, которые не были подвергнуты тепловой обработке. К тому же разрешена поставка генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области Казахстана.Напомним: власти Узбекистана 25 сентября прошлого года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы.
Временные ограничения были введены властями республики из-за обнаружения возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза соседней республики.
"Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУз живой птицы (в том числе декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан", — информируется в релизе.
Кроме того, ограничения снимаются на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и изделий из него, молока и молочной продукции, которые не были подвергнуты тепловой обработке. К тому же разрешена поставка генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области Казахстана.
Напомним: власти Узбекистана 25 сентября прошлого года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы.