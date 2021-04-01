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Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана
Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза
2021-04-01T10:47+0500
2021-04-01T10:59+0500
экономика
молочная продукция
мясо
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза соседней республики."Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУз живой птицы (в том числе декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан", — информируется в релизе.Кроме того, ограничения снимаются на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и изделий из него, молока и молочной продукции, которые не были подвергнуты тепловой обработке. К тому же разрешена поставка генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области Казахстана.Напомним: власти Узбекистана 25 сентября прошлого года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы.
/20201123/Kyrgyzstan-vvel-zapret-na-vyvoz-skota-15461181.html
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молочная продукция, мясо, казахстан, узбекистан

Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана

10:47 01.04.2021 (обновлено: 10:59 01.04.2021)
1561
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Временные ограничения были введены властями республики из-за обнаружения возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза соседней республики.
"Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУз живой птицы (в том числе декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан", — информируется в релизе.
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Кроме того, ограничения снимаются на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и изделий из него, молока и молочной продукции, которые не были подвергнуты тепловой обработке. К тому же разрешена поставка генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области Казахстана.
Напомним: власти Узбекистана 25 сентября прошлого года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы.
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