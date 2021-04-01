https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistan-vozobnovil-postavku-myasnoy-i-molochnoy-produktsii-iz-kazaxstana-18073474.html

Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана

Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза

2021-04-01T10:47+0500

2021-04-01T10:47+0500

2021-04-01T10:59+0500

экономика

молочная продукция

мясо

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/01/18073430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d55c53d2b27e67fc25e6ba799c5dd9ef.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан отменил временные ограничения на поставку мясной продукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза соседней республики."Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУз живой птицы (в том числе декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан", — информируется в релизе.Кроме того, ограничения снимаются на ввоз и транзит живых животных, сырого мяса и изделий из него, молока и молочной продукции, которые не были подвергнуты тепловой обработке. К тому же разрешена поставка генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области Казахстана.Напомним: власти Узбекистана 25 сентября прошлого года ввели временные ограничения на поставку казахстанской молочной и мясной продукции из-за обнаружения в ее составе сибирской язвы.

/20201123/Kyrgyzstan-vvel-zapret-na-vyvoz-skota-15461181.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

молочная продукция, мясо, казахстан, узбекистан