Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Андижанской области перед судом предстанет молодая женщина, которая оклеветала свою знакомую в Интернете. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Заявление на нее написала сама потерпевшая — 25-летняя Назокат Т. Женщина рассказала, что Мохирыхон Т. "из корыстных и низменных побуждений" разместила в Telegram-группе с 1,2 тысячи подписчиков ее фото с надписью: "Назокат занимается проституцией за 50 тысяч сумов". Опубликовав эту заведомо ложную информацию, Мохирыхон Т. унизила потерпевшую, опозорила ее честь и достоинство.В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 139 ("Клевета, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений") УК Узбекистана. Ей уже предъявили обвинение.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Ташкентской области возбудили дело в отношении школьницы, которая шантажировала супружескую пару интимными фото и видео. Девушку взяли с поличным при получении денег.
Злоумышленнице — 25-летней женщине — уже предъявили обвинение. Дело направлено в суд.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Андижанской области перед судом предстанет молодая женщина, которая оклеветала свою знакомую в Интернете. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Заявление на нее написала сама потерпевшая — 25-летняя Назокат Т. Женщина рассказала, что Мохирыхон Т. "из корыстных и низменных побуждений" разместила в Telegram-группе с 1,2 тысячи подписчиков ее фото с надписью: "Назокат занимается проституцией за 50 тысяч сумов".