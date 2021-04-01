https://uz.sputniknews.ru/20210401/uzbekistanka-oslavila-znakomuyu-v-internete--i-stala-obvinyaemoy-po-ugolovnomu-delu-18075503.html

Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу

Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Андижанской области перед судом предстанет молодая женщина, которая оклеветала свою знакомую в Интернете. Об этом рассказали в

2021-04-01T12:12+0500

2021-04-01T12:12+0500

2021-04-01T12:15+0500

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уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Андижанской области перед судом предстанет молодая женщина, которая оклеветала свою знакомую в Интернете. Об этом рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Заявление на нее написала сама потерпевшая — 25-летняя Назокат Т. Женщина рассказала, что Мохирыхон Т. "из корыстных и низменных побуждений" разместила в Telegram-группе с 1,2 тысячи подписчиков ее фото с надписью: "Назокат занимается проституцией за 50 тысяч сумов". Опубликовав эту заведомо ложную информацию, Мохирыхон Т. унизила потерпевшую, опозорила ее честь и достоинство.В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 139 ("Клевета, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений") УК Узбекистана. Ей уже предъявили обвинение.Уголовное дело направлено в суд.Ранее в Ташкентской области возбудили дело в отношении школьницы, которая шантажировала супружескую пару интимными фото и видео. Девушку взяли с поличным при получении денег.

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