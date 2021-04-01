В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.В соцсети появится специальное меню, в котором можно открыть комментарии к посту как для широкой аудитории, так и для ограниченного круга профилей. Пользователи будут выбирать их самостоятельно. По словам сотрудников компании, это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.Напомним: ранее в компании Facebook заявили, что откажутся от продвижения политического контента. Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру.
По словам сотрудников компании, это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.
Напомним: ранее в компании Facebook заявили, что откажутся от продвижения политического контента. Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру.