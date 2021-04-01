Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-facebook-mojno-budet-vybrat-kto-ostavit-kommentariy-pod-postom-18082561.html
В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом
В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.
2021-04-01T14:08+0500
2021-04-01T14:10+0500
в мире
facebook
facebook
технологии
социальная сеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1443/44/14434429_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53115586e8a66d125dca2a95dda8b667.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.В соцсети появится специальное меню, в котором можно открыть комментарии к посту как для широкой аудитории, так и для ограниченного круга профилей. Пользователи будут выбирать их самостоятельно. По словам сотрудников компании, это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.Напомним: ранее в компании Facebook заявили, что откажутся от продвижения политического контента. Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру.
/20210128/Facebook-otkazhetsya-ot-prodvizheniya-politicheskogo-kontenta-15886360.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1443/44/14434429_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_facf8d127fb5463ce765ea561a7a09bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
facebook, facebook, технологии, социальная сеть

В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом

14:08 01.04.2021 (обновлено: 14:10 01.04.2021)
417
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкFacebook фэйсбук лого
Facebook фэйсбук лого - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.
В соцсети появится специальное меню, в котором можно открыть комментарии к посту как для широкой аудитории, так и для ограниченного круга профилей. Пользователи будут выбирать их самостоятельно.
Иконка Facebook - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2021
Политика
Facebook откажется от продвижения политического контента
28 января, 17:26
67
По словам сотрудников компании, это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.
Напомним: ранее в компании Facebook заявили, что откажутся от продвижения политического контента. Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:05Уезжающие в РФ узбекские мигранты смогут бесплатно получать средства защиты от COVID
17:52В Узбекистане состоится большая премьера казахстанского фильма "Наследие"
17:50Споткнулся на глазах у СМИ: Байдену вновь не повезло с трапом самолета — видео
17:35В Самарканде открылся учебный центр по подготовке строителей
17:29Турецкий инвестор строит в Узбекистане две ТЭС мощностью 470 МВт
17:28"Губкинцы" "штурмуют" нефтегазовые объекты Узбекистана
17:17Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"
16:57В двух регионах сменились начальники налоговых управлений
16:32Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации
16:24В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана
16:16"Узатом" опроверг перевод ташкентского филиала МИФИ на дистанционку
16:15Стало известно, почему судно Ever Given до сих пор не покинуло Суэцкий канал
15:56"Узбекнефтегаз" в январе-марте перевыполнил план производства сжиженного газа
15:40Авария на теплосети оставила без горячей воды жителей района в Ташкенте
15:28Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?
14:51"Самые лучшие зрители на планете": Клава Кока выступила в Ташкенте
14:49Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте
14:38Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"
14:28Узбекистан готов помочь в восстановлении памятников в Нагорном Карабахе
14:13Сотрудники музея в Красноярске пошутили, что обнаружили неизвестные полотна Сурикова