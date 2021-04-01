https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-facebook-mojno-budet-vybrat-kto-ostavit-kommentariy-pod-postom-18082561.html

В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом

В Facebook можно будет выбрать, кто оставит комментарий под постом

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.

2021-04-01T14:08+0500

2021-04-01T14:08+0500

2021-04-01T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Facebook теперь можно будет самостоятельно выбирать, кто сможет комментировать ваши посты, говорится на сайте компании.В соцсети появится специальное меню, в котором можно открыть комментарии к посту как для широкой аудитории, так и для ограниченного круга профилей. Пользователи будут выбирать их самостоятельно. По словам сотрудников компании, это поможет более эффективно управлять контентом и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей и комментариев.Напомним: ранее в компании Facebook заявили, что откажутся от продвижения политического контента. Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру.

/20210128/Facebook-otkazhetsya-ot-prodvizheniya-politicheskogo-kontenta-15886360.html

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