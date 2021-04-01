https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mechetyax-uzbekistana-nachalas-podgotovka-k-ramadanu-18073068.html

В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану

В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА.

2021-04-01T10:37+0500

2021-04-01T10:37+0500

2021-04-01T10:48+0500

общество

рамадан

мечеть

мечети

религия

узбекистан

рамадан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1420/43/14204332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a03fe4fb352b72bb51b1b699dc2e06b3.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА. В частности, уже 10 апреля пройдет субботник под названием "День чистоты".Духовное управление мусульман республики также предупредило, что на намазах будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль: защитные маски, соблюдение дистанции и измерение температуры тела.Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам.

/20200422/Kak-derzhat-post-v-Ramadan-tem-kto-perebolel-COVID-19--otvet-vrachey-13978232.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

рамадан, мечеть, мечети, религия, узбекистан, рамадан, узбекистан