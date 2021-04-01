В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА. В частности, уже 10 апреля пройдет субботник под названием "День чистоты".Духовное управление мусульман республики также предупредило, что на намазах будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль: защитные маски, соблюдение дистанции и измерение температуры тела.Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам.
Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам.