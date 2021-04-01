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https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mechetyax-uzbekistana-nachalas-podgotovka-k-ramadanu-18073068.html
В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану
В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА.
2021-04-01T10:37+0500
2021-04-01T10:48+0500
общество
рамадан
мечеть
мечети
религия
узбекистан
рамадан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА. В частности, уже 10 апреля пройдет субботник под названием "День чистоты".Духовное управление мусульман республики также предупредило, что на намазах будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль: защитные маски, соблюдение дистанции и измерение температуры тела.Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам.
/20200422/Kak-derzhat-post-v-Ramadan-tem-kto-perebolel-COVID-19--otvet-vrachey-13978232.html
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рамадан, мечеть, мечети, религия, узбекистан, рамадан, узбекистан

В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану

10:37 01.04.2021 (обновлено: 10:48 01.04.2021)
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© AFP 2018 / Irfan Licina Имам во время празднования Ид-аль-Фитра в Сербии
 Имам во время празднования Ид-аль-Фитра в Сербии - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© AFP 2018 / Irfan Licina
На намазах будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль: защитные маски, соблюдение дистанции и измерение температуры тела.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мечетях Узбекистана начали подготовку к священному празднику Рамадан, пишет УзА.

"Это делается в целях достойной встречи священного месяца Рамадан и проведения его на высоком уровне, создания удобных условий для правоверных мусульман", — говорится в сообщении.

В частности, уже 10 апреля пройдет субботник под названием "День чистоты".
Духовное управление мусульман республики также предупредило, что на намазах будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль: защитные маски, соблюдение дистанции и измерение температуры тела.
Как празднуют Рамадан в разных уголках планеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2020
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Как держать пост в Рамадан тем, кто переболел COVID-19, — ответ врачей
22 апреля 2020, 17:15
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Напомним: Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца, а по окончании месяца отмечают праздник Ураза-байрам.
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