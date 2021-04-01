ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут участие триста компаний из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только на территории России в Екатеринбурге. По словам Мантурова, республика является для РФ стратегический важным партнером, так как уже сейчас российские компании создают и планируют в будущем реализовывать крупные совместные кооперационные проекты в различных отраслях экономики.Как сообщает РИА Новости, Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Известно, что вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили свыше $10 миллиардов. По итогам 2020 года среди основных партнеров Узбекистана РФ заняла второе место, уступив лишь Китаю. Общая доля внешнеторгового оборота между странами составила 15,5%.
Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут участие триста компаний из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Участие 300 российских компаний в "Иннопроме" наглядно подтвердит еще раз, что "сделано в России" – это высокое качество и готовность к открытым и взаимовыгодным отношениям.
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России
Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только на территории России в Екатеринбурге.
По словам Мантурова, республика является для РФ стратегический важным партнером, так как уже сейчас российские компании создают и планируют в будущем реализовывать крупные совместные кооперационные проекты в различных отраслях экономики.
Как сообщает РИА Новости, Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Известно, что вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили свыше $10 миллиардов. По итогам 2020 года среди основных партнеров Узбекистана РФ заняла второе место, уступив лишь Китаю. Общая доля внешнеторгового оборота между странами составила 15,5%.