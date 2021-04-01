https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-oon-sformirovana-gruppa-druzey-po-pravam-molodeji--initsiativa-uzbekistana-18087738.html

В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана

В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Группа друзей по правам молодежи начала свою деятельность при штаб-квартире ООН, сообщает ИА "Дунё".

2021-04-01T16:24+0500

2021-04-01T16:24+0500

2021-04-01T17:17+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Группа друзей по правам молодежи начала свою деятельность при штаб-квартире ООН, сообщает ИА "Дунё".Группа объединила 22 государства – Азербайджан, Албанию, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Джибути, Индию, Казахстан, Колумбию, Кыргызстан, Ливан, Марокко, ОАЭ, Оман, Сальвадор, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.Постпред при ООН Бахтиёр Ибрагимов отметил увеличивающееся количество вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди. В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев предложил разработать Международную конвенцию о правах молодежи — единый международно-правовой документ, направленный на формирование и реализацию молодежной политики, защиту прав и интересов молодежи.Посланник главы ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке поблагодарила Узбекистан за проявляемое лидерство в вопросах поощрения и поддержки молодежи, продвижение столь значимой тематики – прав и свобод молодых людей.Новая платформа будет инструментальна в активизации дискуссий по молодежной тематике, а также продвижении Конвенции о правах молодежи.

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права человека, оон, узбекистан