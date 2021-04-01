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В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана
В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Группа друзей по правам молодежи начала свою деятельность при штаб-квартире ООН, сообщает ИА "Дунё".
2021-04-01T16:24+0500
2021-04-01T17:17+0500
общество
права человека
оон
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Группа друзей по правам молодежи начала свою деятельность при штаб-квартире ООН, сообщает ИА "Дунё".Группа объединила 22 государства – Азербайджан, Албанию, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Джибути, Индию, Казахстан, Колумбию, Кыргызстан, Ливан, Марокко, ОАЭ, Оман, Сальвадор, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.Постпред при ООН Бахтиёр Ибрагимов отметил увеличивающееся количество вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди. В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев предложил разработать Международную конвенцию о правах молодежи — единый международно-правовой документ, направленный на формирование и реализацию молодежной политики, защиту прав и интересов молодежи.Посланник главы ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке поблагодарила Узбекистан за проявляемое лидерство в вопросах поощрения и поддержки молодежи, продвижение столь значимой тематики – прав и свобод молодых людей.Новая платформа будет инструментальна в активизации дискуссий по молодежной тематике, а также продвижении Конвенции о правах молодежи.
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права человека, оон, узбекистан

В ООН сформирована группа друзей по правам молодежи — инициатива Узбекистана

16:24 01.04.2021 (обновлено: 17:17 01.04.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Посланник главы ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке поблагодарила Узбекистан за проявляемое лидерство в вопросах поощрения и поддержки молодежи.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Группа друзей по правам молодежи начала свою деятельность при штаб-квартире ООН, сообщает ИА "Дунё".
Группа объединила 22 государства – Азербайджан, Албанию, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Джибути, Индию, Казахстан, Колумбию, Кыргызстан, Ливан, Марокко, ОАЭ, Оман, Сальвадор, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турцию и Узбекистан.
Постпред при ООН Бахтиёр Ибрагимов отметил увеличивающееся количество вызовов, с которыми сталкиваются молодые люди.
Пандемия COVID-19 обострила все существующие системные проблемы и непропорционально влияет на молодых людей. В этой связи инвестирование в расширение прав и возможностей молодежи приведет к созданию более равноправных обществ и позитивным социальным изменениям. Все это может быть эффективно выполнено с помощью ориентированного на молодежь международно-правового документа, который объединит существующие механизмы, охватит новые элементы и поощрит эффективную реализацию.
Бахтиёр Ибрагимов
Постоянный представитель Узбекистана при ООН
В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев предложил разработать Международную конвенцию о правах молодежи — единый международно-правовой документ, направленный на формирование и реализацию молодежной политики, защиту прав и интересов молодежи.
Посланник главы ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке поблагодарила Узбекистан за проявляемое лидерство в вопросах поощрения и поддержки молодежи, продвижение столь значимой тематики – прав и свобод молодых людей.
Новая платформа будет инструментальна в активизации дискуссий по молодежной тематике, а также продвижении Конвенции о правах молодежи.
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