В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он соединяет махалли "Миркан" и "Дарга" в Пахтачийском районе. Об этом сообщает УзА.Сильное течение, вызванное проливными дождями, размыло берега канала, через который был перекинут мост, построенный в 1971 году, и его затопило. Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.В начале года в сети распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.
Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он соединяет махалли "Миркан" и "Дарга" в Пахтачийском районе. Об этом сообщает УзА.
Сильное течение, вызванное проливными дождями, размыло берега канала, через который был перекинут мост, построенный в 1971 году, и его затопило.
Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.
В начале года в сети распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.