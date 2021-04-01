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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-samarkande-iz-za-dojdey-razrushilsya-most-soedinyayuschiy-dve-maxalli-18103271.html
В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли
В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он
2021-04-01T21:09+0500
2021-04-01T21:09+0500
происшествия
мост
обрушение
самаркандская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он соединяет махалли "Миркан" и "Дарга" в Пахтачийском районе. Об этом сообщает УзА.Сильное течение, вызванное проливными дождями, размыло берега канала, через который был перекинут мост, построенный в 1971 году, и его затопило. Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.В начале года в сети распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.
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мост, обрушение, самаркандская область, узбекистан

В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли

21:09 01.04.2021
1105
© УзАВ результате непрерывных ливней, продолжавшихся два дня, разрушился небольшой мост в Самаркандской области
В результате непрерывных ливней, продолжавшихся два дня, разрушился небольшой мост в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© УзА
Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он соединяет махалли "Миркан" и "Дарга" в Пахтачийском районе. Об этом сообщает УзА.
Сильное течение, вызванное проливными дождями, размыло берега канала, через который был перекинут мост, построенный в 1971 году, и его затопило.
Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.
Сварочные работы на мосту - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
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15 января, 12:47
2272
В начале года в сети распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.
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