https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-samarkande-iz-za-dojdey-razrushilsya-most-soedinyayuschiy-dve-maxalli-18103271.html

В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли

В Самарканде из-за дождей разрушился мост, соединяющий две махалли

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он

2021-04-01T21:09+0500

2021-04-01T21:09+0500

2021-04-01T21:09+0500

происшествия

мост

обрушение

самаркандская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Дожди, продолжавшиеся два дня, стали причиной обрушения моста в Самаркандской области. Его длина всего чуть более 8,5 метра, но он соединяет махалли "Миркан" и "Дарга" в Пахтачийском районе. Об этом сообщает УзА.Сильное течение, вызванное проливными дождями, размыло берега канала, через который был перекинут мост, построенный в 1971 году, и его затопило. Узнав о происшествии, рабочая группа во главе с местным хокимом прибыла на место. Начата работа по восстановлению моста и ликвидации последствий непогоды.В начале года в сети распространились фотоснимки обрушившегося моста над Северным Ферганским каналом в Давлатабадском районе Наманганской области. Возмущение пользователей вызвало то, что в настоящее время конструкция принадлежит к числу строящихся объектов.

/20210115/Andizhanskiy-shkolnik-obratilsya-k-vlastyam-s-prosboy-pochinit-most--video-15792934.html

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мост, обрушение, самаркандская область, узбекистан