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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-tashkente-planiruetsya-organizovat-festival-simfonicheskoy-muzyki-zolotaya-osen-18076737.html
В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"
В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и
2021-04-01T12:38+0500
2021-04-01T12:44+0500
общество
фестиваль
концерт
законопроект
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень".В соответствии с документом, предлагается организовать в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень", который планируется проводить один раз в два года. Отмечается, что в будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.Министерство культуры и Ассоциация композиторов Узбекистана выступили в роли ответственных за организацию и проведение фестиваля.Министерство иностранных дел в свою очередь будет задействовано в оформлении въездных виз в Узбекистан для участников фестиваля.На Государственный комитет по развитию туризма планируется возложить ответственность за бронирование необходимых мест в отелях.Министерство здравоохранения организует пункты срочной медицинской помощи в местах проведения фестиваля, а также будет вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.Расходы на организацию и проведение фестиваля будут возмещаться за счет средств общественного фонда поддержки деятелей искусства Узбекистана "Илхом", Ассоциации композиторов Узбекистана, а также благотворительных взносов граждан.
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фестиваль, концерт, законопроект, ташкент

В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"

12:38 01.04.2021 (обновлено: 12:44 01.04.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТоржественное открытие VI Международного Фестиваля Мстислава Ростроповича
Торжественное открытие VI Международного Фестиваля Мстислава Ростроповича - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Концертную программу намечено проводить в столице один раз в два года. В будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень".
В соответствии с документом, предлагается организовать в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень", который планируется проводить один раз в два года. Отмечается, что в будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.
Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Культура
Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте
17 марта, 15:00
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Министерство культуры и Ассоциация композиторов Узбекистана выступили в роли ответственных за организацию и проведение фестиваля.
Министерство иностранных дел в свою очередь будет задействовано в оформлении въездных виз в Узбекистан для участников фестиваля.
На Государственный комитет по развитию туризма планируется возложить ответственность за бронирование необходимых мест в отелях.
Министерство здравоохранения организует пункты срочной медицинской помощи в местах проведения фестиваля, а также будет вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.
Расходы на организацию и проведение фестиваля будут возмещаться за счет средств общественного фонда поддержки деятелей искусства Узбекистана "Илхом", Ассоциации композиторов Узбекистана, а также благотворительных взносов граждан.
110000
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