https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-tashkente-planiruetsya-organizovat-festival-simfonicheskoy-muzyki-zolotaya-osen-18076737.html

В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"

В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и

2021-04-01T12:38+0500

2021-04-01T12:38+0500

2021-04-01T12:44+0500

общество

фестиваль

концерт

законопроект

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень".В соответствии с документом, предлагается организовать в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень", который планируется проводить один раз в два года. Отмечается, что в будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.Министерство культуры и Ассоциация композиторов Узбекистана выступили в роли ответственных за организацию и проведение фестиваля.Министерство иностранных дел в свою очередь будет задействовано в оформлении въездных виз в Узбекистан для участников фестиваля.На Государственный комитет по развитию туризма планируется возложить ответственность за бронирование необходимых мест в отелях.Министерство здравоохранения организует пункты срочной медицинской помощи в местах проведения фестиваля, а также будет вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.Расходы на организацию и проведение фестиваля будут возмещаться за счет средств общественного фонда поддержки деятелей искусства Узбекистана "Илхом", Ассоциации композиторов Узбекистана, а также благотворительных взносов граждан.

/20210317/kontsert-natsionalnogo-simfonicheskogo-orkestra-proydet-v-tashkente-17807898.html

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фестиваль, концерт, законопроект, ташкент