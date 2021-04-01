В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень".В соответствии с документом, предлагается организовать в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень", который планируется проводить один раз в два года. Отмечается, что в будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.Министерство культуры и Ассоциация композиторов Узбекистана выступили в роли ответственных за организацию и проведение фестиваля.Министерство иностранных дел в свою очередь будет задействовано в оформлении въездных виз в Узбекистан для участников фестиваля.На Государственный комитет по развитию туризма планируется возложить ответственность за бронирование необходимых мест в отелях.Министерство здравоохранения организует пункты срочной медицинской помощи в местах проведения фестиваля, а также будет вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.Расходы на организацию и проведение фестиваля будут возмещаться за счет средств общественного фонда поддержки деятелей искусства Узбекистана "Илхом", Ассоциации композиторов Узбекистана, а также благотворительных взносов граждан.
Концертную программу намечено проводить в столице один раз в два года. В будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство культуры в сотрудничестве с другими госструктурами опубликовало на портале СОВАЗ законопроект "О мерах по организации и проведению международного фестиваля симфонической музыки "Золотая осень".
В соответствии с документом, предлагается организовать в Ташкенте Международный фестиваль симфонической музыки "Золотая осень", который планируется проводить один раз в два года. Отмечается, что в будущем культурное мероприятие будет проходить и в других исторических городах страны.
Министерство культуры и Ассоциация композиторов Узбекистана выступили в роли ответственных за организацию и проведение фестиваля.
Министерство иностранных дел в свою очередь будет задействовано в оформлении въездных виз в Узбекистан для участников фестиваля.
На Государственный комитет по развитию туризма планируется возложить ответственность за бронирование необходимых мест в отелях.
Министерство здравоохранения организует пункты срочной медицинской помощи в местах проведения фестиваля, а также будет вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил.
Расходы на организацию и проведение фестиваля будут возмещаться за счет средств общественного фонда поддержки деятелей искусства Узбекистана "Илхом", Ассоциации композиторов Узбекистана, а также благотворительных взносов граждан.