https://uz.sputniknews.ru/20210401/vitse-spiker-sovfeda-rf-juravlev-priletit-v-tashkent-na-innoprom-18083509.html

Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"

Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной

2021-04-01T14:38+0500

2021-04-01T14:38+0500

2021-04-01T14:40+0500

совет федерации

экономика

иннопром-2021 в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба палаты.Мероприятие, в котором также примут участие главы субъектов РФ, призвано стать платформой для выхода российских и международных компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии.Основной темой выставки станет "Умная промышленность". Ожидается, что будет представлено свыше ста экспонатов — производителей промышленных товаров и разработчиков решений для бизнеса.В рамках мероприятия предусмотрена масштабная деловая программа, охватывающая основные вопросы промышленного производства и сотрудничества не только с Узбекистаном, но и со странами Центральной Азии, а также культурная программа и зона "биржи контактов".

/20210401/v-mejdunarodnoy-vystavke-innoprom-primut-uchastie-300-rossiyskiy-kompaniy--manturov-18074492.html

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совет федерации, иннопром-2021 в ташкенте