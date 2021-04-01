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Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"
Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной
2021-04-01T14:38+0500
2021-04-01T14:40+0500
совет федерации
экономика
иннопром-2021 в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба палаты.Мероприятие, в котором также примут участие главы субъектов РФ, призвано стать платформой для выхода российских и международных компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии.Основной темой выставки станет "Умная промышленность". Ожидается, что будет представлено свыше ста экспонатов — производителей промышленных товаров и разработчиков решений для бизнеса.В рамках мероприятия предусмотрена масштабная деловая программа, охватывающая основные вопросы промышленного производства и сотрудничества не только с Узбекистаном, но и со странами Центральной Азии, а также культурная программа и зона "биржи контактов".
/20210401/v-mejdunarodnoy-vystavke-innoprom-primut-uchastie-300-rossiyskiy-kompaniy--manturov-18074492.html
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совет федерации, иннопром-2021 в ташкенте

Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"

14:38 01.04.2021 (обновлено: 14:40 01.04.2021)
682
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
Перейти в фотобанк
Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в столице Узбекистана 5-7 апреля.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба палаты.
Мероприятие, в котором также примут участие главы субъектов РФ, призвано стать платформой для выхода российских и международных компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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Основной темой выставки станет "Умная промышленность". Ожидается, что будет представлено свыше ста экспонатов — производителей промышленных товаров и разработчиков решений для бизнеса.
В рамках мероприятия предусмотрена масштабная деловая программа, охватывающая основные вопросы промышленного производства и сотрудничества не только с Узбекистаном, но и со странами Центральной Азии, а также культурная программа и зона "биржи контактов".
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