Вице-спикер Совфеда РФ Журавлев прилетит в Ташкент на "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба палаты.Мероприятие, в котором также примут участие главы субъектов РФ, призвано стать платформой для выхода российских и международных компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии.Основной темой выставки станет "Умная промышленность". Ожидается, что будет представлено свыше ста экспонатов — производителей промышленных товаров и разработчиков решений для бизнеса.В рамках мероприятия предусмотрена масштабная деловая программа, охватывающая основные вопросы промышленного производства и сотрудничества не только с Узбекистаном, но и со странами Центральной Азии, а также культурная программа и зона "биржи контактов".
Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет в столице Узбекистана 5-7 апреля.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев 5-7 апреля посетит Ташкент и примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба палаты.
Мероприятие, в котором также примут участие главы субъектов РФ, призвано стать платформой для выхода российских и международных компаний на рынок Узбекистана и Центральной Азии.
Основной темой выставки станет "Умная промышленность". Ожидается, что будет представлено свыше ста экспонатов — производителей промышленных товаров и разработчиков решений для бизнеса.
В рамках мероприятия предусмотрена масштабная деловая программа, охватывающая основные вопросы промышленного производства и сотрудничества не только с Узбекистаном, но и со странами Центральной Азии, а также культурная программа и зона "биржи контактов".