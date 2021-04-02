https://uz.sputniknews.ru/20210402/aeroflot-uvelichivaet-kolichestvo-reysov-na-seyshely-18114548.html

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов на Сейшелы

"Аэрофлот" увеличивает количество рейсов на Сейшелы

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 апреля увеличит количество рейсов из Москвы на Сейшелы с 1 до 2 в неделю, сообщает компания. "Аэрофлот" со 2 апреля

2021-04-02T14:58+0500

2021-04-02T14:58+0500

2021-04-02T15:06+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российские авиалинии "Аэрофлот" с 11 апреля увеличат число рейсов из Москвы на Сейшелы с одного до двух раз в неделю, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр авиакомпании.По данным организации, регулярные полеты на Сейшельские острова возобновились с 2 апреля. Отмечается, что загрузка первого авиарейса в экономклассе составила 99%."Рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам, а с 11 апреля и по воскресеньям. Таким образом, частота составит два раза в неделю", — информируется в релизе.Перелеты осуществляются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER. Салоны самолетов оснащены Интернетом и системой развлечений для пассажиров.Пресс-центр авиакомпании уточняет, что россияне могут въезжать на Сейшелы без визовых ограничений. Для путешествия им потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть составлен на арабском, английском или французском языках.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/aeroflot-polnotsenno-vosstanovit-mezhdunarodnye-aviareysy-tolko-k-2024-godu-17799975.html

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пандемия, коронавирус, перелеты, аэрофлот, путешествие, туризм