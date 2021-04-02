ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российские авиалинии "Аэрофлот" с 11 апреля увеличат число рейсов из Москвы на Сейшелы с одного до двух раз в неделю, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр авиакомпании.По данным организации, регулярные полеты на Сейшельские острова возобновились с 2 апреля. Отмечается, что загрузка первого авиарейса в экономклассе составила 99%."Рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам, а с 11 апреля и по воскресеньям. Таким образом, частота составит два раза в неделю", — информируется в релизе.Перелеты осуществляются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER. Салоны самолетов оснащены Интернетом и системой развлечений для пассажиров.Пресс-центр авиакомпании уточняет, что россияне могут въезжать на Сейшелы без визовых ограничений. Для путешествия им потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть составлен на арабском, английском или французском языках.
По данным авиакомпании, регулярные полеты на Сейшельские острова возобновились с 2 апреля. Отмечается, что загрузка первого авиарейса в экономклассе составила 99%.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российские авиалинии "Аэрофлот" с 11 апреля увеличат число рейсов из Москвы на Сейшелы с одного до двух раз в неделю, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр авиакомпании.
По данным организации, регулярные полеты на Сейшельские острова возобновились с 2 апреля. Отмечается, что загрузка первого авиарейса в экономклассе составила 99%.
"Рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам, а с 11 апреля и по воскресеньям. Таким образом, частота составит два раза в неделю", — информируется в релизе.
Перелеты осуществляются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-300ER. Салоны самолетов оснащены Интернетом и системой развлечений для пассажиров.
Пресс-центр авиакомпании уточняет, что россияне могут въезжать на Сейшелы без визовых ограничений. Для путешествия им потребуется иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, выданную не позднее, чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть составлен на арабском, английском или французском языках.