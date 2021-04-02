https://uz.sputniknews.ru/20210402/budut-li-v-uzbekistane-vvodit-novyy-lokdaun-18104542.html

Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун

Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат

2021-04-02T07:31+0500

2021-04-02T07:31+0500

2021-04-02T09:24+0500

общество

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узбекистан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.Напомним: ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах.Он отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому, что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.

/20210401/prezident-poruchil-usilit-kontrol-za-karantinnymi-merami-18104122.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, узбекистан, шавкат мирзиёев, узбекистан