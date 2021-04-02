ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.Напомним: ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах.Он отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому, что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.
По мнению главы государства, если ввести локдаун, то невозможно будет достичь результатов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.
"Страны Европы снова уходят в локдаун, и у соседей неблагоприятная ситуация. Мы поставили очень высокие цели в плане экономики. Если закроемся, то не сможем достичь результатов. Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок", — говорится в сообщении.
По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
Напомним: ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах.
Он отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому, что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.