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Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун
Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат
2021-04-02T07:31+0500
2021-04-02T09:24+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
узбекистан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.Напомним: ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах.Он отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому, что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.
/20210401/prezident-poruchil-usilit-kontrol-za-karantinnymi-merami-18104122.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, узбекистан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун

07:31 02.04.2021 (обновлено: 09:24 02.04.2021)
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© SputnikВ Ташкент пришла весна
В Ташкент пришла весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik
По мнению главы государства, если ввести локдаун, то невозможно будет достичь результатов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане не станут вводить новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Страны Европы снова уходят в локдаун, и у соседей неблагоприятная ситуация. Мы поставили очень высокие цели в плане экономики. Если закроемся, то не сможем достичь результатов. Ничего не будем закрывать, но усилим дисциплину и порядок", — говорится в сообщении.

По поручению главы государства, необходимо сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
Бектемирский пост ГАИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Общество
Президент поручил усилить контроль за карантинными мерами
Вчера, 21:51
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Напомним: ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах.
Он отметил рост заболеваемости коронавирусом в Узбекистане с начала года – с 30-40 случаев в январе-феврале до 160-180 в конце марта. По словам Мирзиёева, это происходит потому, что многие граждане успокоились и стали безразличными к карантинным требованиям, таким как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и использование антисептических средств.
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