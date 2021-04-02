https://uz.sputniknews.ru/20210402/frantsiya-stala-boyatsya-rossii-iz-za-severnogo-potoka--2-18113480.html
Франция стала бояться России из-за "Северного потока-2"
Франция стала бояться России из-за "Северного потока-2"
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Проект "Северный поток-2" стал самым масштабным и резонансным за последние годы. Все это время страны Запада всячески вставляли
2021-04-02T14:21+0500
2021-04-02T14:21+0500
2021-04-02T14:23+0500
россия
газопровод
строительство
германия
северный поток - 2
франция
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Проект "Северный поток-2" стал самым масштабным и резонансным за последние годы. Все это время страны Запада всячески вставляли "палки в колеса", стараясь затормозить строительство.В отношении РФ и компаний, принимающих участие в укладке трубопровода, неоднократно вводились санкции, однако все это не помешало выйти проекту на финальную стадию реализации.К настоящему моменту проложены 2 339 из 2 460 километров труб. Таким образом, "Северный поток-2" достроен уже на 95%. И это пугает некоторые страны. Особенно те, кого газопровод после своего запуска точно не обойдет стороной.Так, во Франции выразили опасения по поводу того, что "Северный поток-2" делает страну зависимой от России.Между тем проект вносит раздрай не только в отношения России с миром, но и в отношения между странами Европы. Так, французская сторона заявила, что достичь консенсуса с Германией по вопросу "Северного потока-2" до сих пор не удалось. Париж и Берлин продолжают активную дискуссию в поисках общего знаменателя.Напомним, что Германия — одна из стран, которая заинтересована в том, чтобы газопровод, наконец, достроили. Ранее эксперт пояснил, с чем это связано.
https://uz.sputniknews.ru/20210120/Severnyy-potok--2-opredelit-sudbu-otnosheniy-Germanii-i-SShA-15823070.html
https://uz.sputniknews.ru/20210115/Belyaev-o-Severnom-potoke-2-interesy-Evropy-vozmut-verkh-nad-sanktsiyami-SShA-15797547.html
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газопровод, строительство, германия, северный поток - 2, франция
Франция стала бояться России из-за "Северного потока-2"
14:21 02.04.2021 (обновлено: 14:23 02.04.2021)
Уже скоро завершится строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Проект "Северный поток-2" стал самым масштабным и резонансным за последние годы. Все это время страны Запада всячески вставляли "палки в колеса", стараясь затормозить строительство.
В отношении РФ и компаний, принимающих участие в укладке трубопровода, неоднократно вводились санкции, однако все это не помешало выйти проекту на финальную стадию реализации.
К настоящему моменту проложены 2 339 из 2 460 километров труб. Таким образом, "Северный поток-2" достроен уже на 95%.
И это пугает некоторые страны. Особенно те, кого газопровод после своего запуска точно не обойдет стороной.
Так, во Франции выразили опасения по поводу того, что "Северный поток-2" делает страну зависимой от России.
"Как сказал президент республики (Эммануэль Макрон. — Sputnik) год назад, имеется настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России", — отметил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV.
Между тем проект вносит раздрай не только в отношения России с миром, но и в отношения между странами Европы.
Так, французская сторона заявила, что достичь консенсуса с Германией по вопросу "Северного потока-2" до сих пор не удалось. Париж и Берлин продолжают активную дискуссию в поисках общего знаменателя.
Напомним, что Германия — одна из стран, которая заинтересована в том, чтобы газопровод, наконец, достроили. Ранее эксперт пояснил
, с чем это связано.