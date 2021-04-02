https://uz.sputniknews.ru/20210402/iz-zamorozkov--v-leto-pogoda-na-vyxodnyx-udivit-uzbekistantsev-18125591.html

Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев

Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.

2021-04-02T21:57+0500

2021-04-02T21:57+0500

2021-04-02T21:57+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.В субботу ожидается потепление до 19-22 градусов, ночью между тем воздух охладится до 0-5 градусов. Такая высокая температура в начале апреля на 2-3 градуса отклоняется от среднемноголетних значений, которые фиксировали специалисты.Что касается осадков, то они возможны только в северных районах республики. В Узгидромете отметили, что на этих территориях могут даже пройти грозы. Однако в остальных регионах дождей не ожидается.В воскресенье погода изменится: влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана.Что касается температуры, то воздух днем будет немного холоднее, чем в субботу — 11-16 градусов. Однако ночью температура снизится лишь незначительно — до 8-13 градусов.Дожди будут идти по всей стране, порывы ветра местами усилятся до 17-22 метров в секунду. В предгорных и горных районах страны в воскресенье и понедельник ожидаются ливни — синоптики предупредили о селевой опасности.Также специалисты предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте более 1,6 тысячи метров.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistan-snova-vozvraschayutsya-zamorozki-18053831.html

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