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Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев
Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.
2021-04-02T21:57+0500
2021-04-02T21:57+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.В субботу ожидается потепление до 19-22 градусов, ночью между тем воздух охладится до 0-5 градусов. Такая высокая температура в начале апреля на 2-3 градуса отклоняется от среднемноголетних значений, которые фиксировали специалисты.Что касается осадков, то они возможны только в северных районах республики. В Узгидромете отметили, что на этих территориях могут даже пройти грозы. Однако в остальных регионах дождей не ожидается.В воскресенье погода изменится: влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана.Что касается температуры, то воздух днем будет немного холоднее, чем в субботу — 11-16 градусов. Однако ночью температура снизится лишь незначительно — до 8-13 градусов.Дожди будут идти по всей стране, порывы ветра местами усилятся до 17-22 метров в секунду. В предгорных и горных районах страны в воскресенье и понедельник ожидаются ливни — синоптики предупредили о селевой опасности.Также специалисты предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте более 1,6 тысячи метров.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistan-snova-vozvraschayutsya-zamorozki-18053831.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода

Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев

21:57 02.04.2021
4281
© СС0 / Unsplash / Dakota RoosЛето
Лето - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© СС0 / Unsplash / Dakota Roos
Столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Однако возможны сильные дожди с образованием селевых потоков.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.
В субботу ожидается потепление до 19-22 градусов, ночью между тем воздух охладится до 0-5 градусов.
Такая высокая температура в начале апреля на 2-3 градуса отклоняется от среднемноголетних значений, которые фиксировали специалисты.
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Что касается осадков, то они возможны только в северных районах республики. В Узгидромете отметили, что на этих территориях могут даже пройти грозы. Однако в остальных регионах дождей не ожидается.
В воскресенье погода изменится: влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана.
Что касается температуры, то воздух днем будет немного холоднее, чем в субботу — 11-16 градусов. Однако ночью температура снизится лишь незначительно — до 8-13 градусов.
Дожди будут идти по всей стране, порывы ветра местами усилятся до 17-22 метров в секунду.
"По северным районам дождь пройдет в ночные и утренние часы, по областям Ферганской долины атмосферный фронт с дождями и грозами подойдет в вечерние часы. По Ташкентской области и областям Ферганской долины дожди сохранятся ночью и утром 5 апреля", — сообщили в Узгидромете.
В предгорных и горных районах страны в воскресенье и понедельник ожидаются ливни — синоптики предупредили о селевой опасности.
Также специалисты предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте более 1,6 тысячи метров.
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