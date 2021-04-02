Из заморозков — в лето: погода на выходных удивит узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане на выходных.В субботу ожидается потепление до 19-22 градусов, ночью между тем воздух охладится до 0-5 градусов. Такая высокая температура в начале апреля на 2-3 градуса отклоняется от среднемноголетних значений, которые фиксировали специалисты.Что касается осадков, то они возможны только в северных районах республики. В Узгидромете отметили, что на этих территориях могут даже пройти грозы. Однако в остальных регионах дождей не ожидается.В воскресенье погода изменится: влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана.Что касается температуры, то воздух днем будет немного холоднее, чем в субботу — 11-16 градусов. Однако ночью температура снизится лишь незначительно — до 8-13 градусов.Дожди будут идти по всей стране, порывы ветра местами усилятся до 17-22 метров в секунду. В предгорных и горных районах страны в воскресенье и понедельник ожидаются ливни — синоптики предупредили о селевой опасности.Также специалисты предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте более 1,6 тысячи метров.
Что касается осадков, то они возможны только в северных районах республики. В Узгидромете отметили, что на этих территориях могут даже пройти грозы. Однако в остальных регионах дождей не ожидается.
В воскресенье погода изменится: влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана.
Что касается температуры, то воздух днем будет немного холоднее, чем в субботу — 11-16 градусов. Однако ночью температура снизится лишь незначительно — до 8-13 градусов.
Дожди будут идти по всей стране, порывы ветра местами усилятся до 17-22 метров в секунду.
"По северным районам дождь пройдет в ночные и утренние часы, по областям Ферганской долины атмосферный фронт с дождями и грозами подойдет в вечерние часы. По Ташкентской области и областям Ферганской долины дожди сохранятся ночью и утром 5 апреля", — сообщили в Узгидромете.
В предгорных и горных районах страны в воскресенье и понедельник ожидаются ливни — синоптики предупредили о селевой опасности.
Также специалисты предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте более 1,6 тысячи метров.