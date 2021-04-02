Когда опасно пользоваться смартфоном

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.На первом месте — автозаправки. Все дело в том, что именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.Далее по списку идут медицинские центры.Также Косарев напомнил об опасности пользования телефоном в самолетах, однако запрет был снят в 2014 году.Кстати, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.
Именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
На первом месте — автозаправки. Все дело в том, что именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.
Далее по списку идут медицинские центры.
"Старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" — и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", — пояснил эксперт.
Также Косарев напомнил об опасности пользования телефоном в самолетах, однако запрет был снят в 2014 году.
Кстати, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.