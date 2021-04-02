https://uz.sputniknews.ru/20210402/kogda-opasno-polzovatsya-smartfonom-18104853.html

Когда опасно пользоваться смартфоном

Когда опасно пользоваться смартфоном

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета

2021-04-02T08:49+0500

2021-04-02T08:49+0500

2021-04-02T09:17+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.На первом месте — автозаправки. Все дело в том, что именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.Далее по списку идут медицинские центры.Также Косарев напомнил об опасности пользования телефоном в самолетах, однако запрет был снят в 2014 году.Кстати, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.

/20200527/Ekspert-obyasnil-opasnost-zaryadki-smartfona-na-protyazhenii-vsey-nochi-14219823.html

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