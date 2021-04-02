Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210402/kogda-opasno-polzovatsya-smartfonom-18104853.html
Когда опасно пользоваться смартфоном
Когда опасно пользоваться смартфоном
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета
2021-04-02T08:49+0500
2021-04-02T09:17+0500
в мире
смартфон
мобильный телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/03/16117309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da612c88b40ad6fda761c5b8e2b4f97e.jpg
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.На первом месте — автозаправки. Все дело в том, что именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.Далее по списку идут медицинские центры.Также Косарев напомнил об опасности пользования телефоном в самолетах, однако запрет был снят в 2014 году.Кстати, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.
/20200527/Ekspert-obyasnil-opasnost-zaryadki-smartfona-na-protyazhenii-vsey-nochi-14219823.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/03/16117309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb386f0144209213daa64acc08527bdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
смартфон, мобильный телефон

Когда опасно пользоваться смартфоном

08:49 02.04.2021 (обновлено: 09:17 02.04.2021)
2091
CC0 / Unsplash / Mert KahveciМужчина держит в руке мобильный телефон
Мужчина держит в руке мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
CC0 / Unsplash / Mert Kahveci
Именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Стало известно, в каких конкретно местах пользоваться смартфонами лучше не стоит, об этом рассказал "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
На первом месте — автозаправки. Все дело в том, что именно смартфон может стать причиной взрыва и пожара, если рядом находятся топливо или химические вещества.
Далее по списку идут медицинские центры.

"Старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" — и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику", — пояснил эксперт.

Также Косарев напомнил об опасности пользования телефоном в самолетах, однако запрет был снят в 2014 году.
Старт продаж в России флагманских смартфонов Huawei - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2020
В мире
Эксперт объяснил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
27 мая 2020, 11:18
4321
Кстати, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.
120023
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:08Узбекистан впервые примет ЧМ по боксу
13:47Узбекистан и Казахстан приступят к съемкам совместного фильма "Соседи"
13:36Счет на миллиарды: какой суммы лишилась система здравоохранения Узбекистана в 2020-м
13:23Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру
13:18"Москва-Сити" и музыка: Рахим Абрамов составил плейлист, вдохновленный любимым районом
12:51Минздрав Узбекистана запустил счетчик вакцинации от коронавируса
12:39В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты
12:24На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин
12:00В Узбекистане создано Агентство международного сотрудничества и развития
11:58В Приаралье открыли два экологичных детских садика
11:52В Наманганской области девушка жестоко обманула влюбленного в нее парня
11:02МВФ в панике: Украина уже десять месяцев обходится без его денег
10:38Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
10:35Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"
10:00Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы
09:56Крупнейший в Центральной Азии ветропарк будет построен в Узбекистане
09:18Сколько зарабатывают курьеры в Москве и Петербурге
08:49Когда опасно пользоваться смартфоном
08:10В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников
07:31Будут ли в Узбекистане вводить новый локдаун