https://uz.sputniknews.ru/20220327/Ekspert-obyasnil-opasnost-zaryadki-smartfona-na-protyazhenii-vsey-nochi-14219823.html

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

Современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад, но для подстраховки перед сном смартфон стоит переключать в режим полета.

2022-03-27T09:00+0500

2022-03-27T09:00+0500

2022-03-27T09:00+0500

смартфон

это интересно

эксперт

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Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, пишет РИА Новости.По словам Когана, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается.Читайте также: Как снять головную боль с помощью чая

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смартфон, эксперт