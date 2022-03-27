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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220327/Ekspert-obyasnil-opasnost-zaryadki-smartfona-na-protyazhenii-vsey-nochi-14219823.html
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь
Современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад, но для подстраховки перед сном смартфон стоит переключать в режим полета.
2022-03-27T09:00+0500
2022-03-27T09:00+0500
смартфон
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Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, пишет РИА Новости.По словам Когана, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается.Читайте также: Как снять головную боль с помощью чая
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смартфон, эксперт

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

09:00 27.03.2022
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСтарт продаж в России флагманских смартфонов Huawei
Старт продаж в России флагманских смартфонов Huawei - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад, но для подстраховки перед сном смартфон стоит переключать в режим полета.
Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, пишет РИА Новости.
"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", — рассказал аналитик.
По словам Когана, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.
По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается.
Читайте также: Как снять головную боль с помощью чая
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