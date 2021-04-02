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Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"

Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости

2021-04-02T10:35+0500

2021-04-02T10:35+0500

2021-04-02T10:40+0500

россия

вакцина "спутник v"

вакцинация

вакцина

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Минздрав РФ зарегистрировал ее в августе 2020 года.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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