Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Минздрав РФ зарегистрировал ее в августе 2020 года.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", — сказал он.
Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.
Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Минздрав РФ зарегистрировал ее в августе 2020 года.