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Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"
Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости
2021-04-02T10:35+0500
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россия
вакцина "спутник v"
вакцинация
вакцина
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Минздрав РФ зарегистрировал ее в августе 2020 года.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина

Когда завершатся пострегистрационные исследования "Спутник V"

10:35 02.04.2021 (обновлено: 10:40 02.04.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Казахстане началось производство вакцины Sputnik V
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
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Никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. О том, когда конкретно закончатся пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", — сказал он.

Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.
Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Минздрав РФ зарегистрировал ее в августе 2020 года.
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Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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