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Безопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко
Безопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко
Каковы особенности "Спутника V" и в чем вообще смысл и польза вакцинации от коронавируса — рассказал в интервью Sputnik Узбекистан профессор, заведующий
2021-03-24T19:50+0500
2021-03-24T19:58+0500
общество
вакцина "спутник v"
коронавирус
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Каковы особенности "Спутника V" и в чем вообще смысл и польза вакцинации от коронавируса — рассказал в интервью Sputnik Узбекистан профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.— Александр Михайлович, как работает "Спутник V", каким образом он повышает иммунитет к коронавирусной инфекции?— "Спутник V" — векторная вакцина на основе аденовируса человека. На сегодня очень успешно прошла третья стадия испытаний этого препарата, он получил признание за рубежом, многие страны заинтересованы в его использовании и производстве на своей территории. В России "Спутником V" привито порядка шести миллионов человек, из них более половины получили оба компонента, причем без каких-либо негативных последствий. "Спутник V" состоит из двух компонентов. Второй вводится спустя 14 дней после первого. Создание полного иммунитета достигается спустя три недели после получения второго компонента. При этом некую защиту человек получает уже после первого укола. В результате вакцинации вырабатываются два вида иммунитета — гуморальный (антитела) и клеточный (образование иммунологической памяти). Это очень важно, поскольку получившие прививку люди после, допустим, ревакцинации или при случайном инфицировании другим вирусом, не заражаются или переносят болезнь бессимптомно. Или же у них образуется бустер-эффект — в результате того, что они уже были иммунизированы.К слову, уровень иммунитета после получения обоих компонентов "Спутникa V" бывает выше, чем в результате перенесения болезни. — Какова продолжительность эффекта от "Спутника V"?— С третьей фазы испытаний и начала массовой прививочной кампании прошло еще недостаточно времени, чтобы можно было сказать точно. Конечно, наблюдения ведутся и будут вестись. Привитому человеку желательно несколько раз сдавать тест на уровень антител. Пока же авторы заявляли, что "Спутник V" эффективен на 92 и более процентов. Считается, что даже те, у кого иммунитет сформировался недостаточно, уже не заболеют в средне-тяжелой или тяжелой форме. Еще рано делать далекоидущие выводы, но то, что "Спутник V" — безвредный и очень полезный препарат, уже совершенно очевидно даже для скептиков. — Узбекистан на сегодня получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. При этом население республики составляет порядка 35 миллионов человек. Сколько человек нужно привить для того, чтобы можно было контролировать эпидемиологический процесс?— По аналогиям со всеми другими лихорадочными тяжелыми вирусными инфекциями, уровень коллективного иммунитета должен достичь 60-70 процентов от общего числа населения. Тогда заболеваемость резко снижается. При недостатке вакцин обычно в первую очередь начинают с групп повышенного риска — прививают медицинский персонал, работающий с зараженными COVID-19, учителей и так далее.Нужно также учитывать защитный эффект, формирующийся за счет людей, перенесших заболевание в легкой форме, средне-тяжелой или бессимптомно. Пятьдесят процентов жителей Москвы, как сообщил мэр города, уже приобрели антитела в результате болезни — очень высокий показатель. Наряду с вакцинацией это должно рано или поздно привести к ликвидации вспышки.
/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html
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/20210323/bez-shutok-vaktsinatsiya-v-uzbekistane-nachnetsya-s-1-aprelya---otabekov-17907601.html
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вакцина "спутник v", коронавирус

Безопасность "Спутника V" уже очевидна даже для скептиков — профессор Бутенко

19:50 24.03.2021 (обновлено: 19:58 24.03.2021)
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Прививочная кампания против COVID-19 стартует в Узбекистане 1 апреля. Одним из препаратов, который получат жители республики, может стать российский "Гам-КОВИД-Вак", более известный миру под названием "Спутник V".
Каковы особенности "Спутника V" и в чем вообще смысл и польза вакцинации от коронавируса — рассказал в интервью Sputnik Узбекистан профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
— Александр Михайлович, как работает "Спутник V", каким образом он повышает иммунитет к коронавирусной инфекции?
— "Спутник V" — векторная вакцина на основе аденовируса человека. На сегодня очень успешно прошла третья стадия испытаний этого препарата, он получил признание за рубежом, многие страны заинтересованы в его использовании и производстве на своей территории. В России "Спутником V" привито порядка шести миллионов человек, из них более половины получили оба компонента, причем без каких-либо негативных последствий.
"Спутник V" состоит из двух компонентов. Второй вводится спустя 14 дней после первого. Создание полного иммунитета достигается спустя три недели после получения второго компонента. При этом некую защиту человек получает уже после первого укола.
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В результате вакцинации вырабатываются два вида иммунитета — гуморальный (антитела) и клеточный (образование иммунологической памяти). Это очень важно, поскольку получившие прививку люди после, допустим, ревакцинации или при случайном инфицировании другим вирусом, не заражаются или переносят болезнь бессимптомно. Или же у них образуется бустер-эффект — в результате того, что они уже были иммунизированы.
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К слову, уровень иммунитета после получения обоих компонентов "Спутникa V" бывает выше, чем в результате перенесения болезни.
— Какова продолжительность эффекта от "Спутника V"?
— С третьей фазы испытаний и начала массовой прививочной кампании прошло еще недостаточно времени, чтобы можно было сказать точно. Конечно, наблюдения ведутся и будут вестись. Привитому человеку желательно несколько раз сдавать тест на уровень антител. Пока же авторы заявляли, что "Спутник V" эффективен на 92 и более процентов. Считается, что даже те, у кого иммунитет сформировался недостаточно, уже не заболеют в средне-тяжелой или тяжелой форме.
Еще рано делать далекоидущие выводы, но то, что "Спутник V" — безвредный и очень полезный препарат, уже совершенно очевидно даже для скептиков.
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
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— Узбекистан на сегодня получил 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. При этом население республики составляет порядка 35 миллионов человек. Сколько человек нужно привить для того, чтобы можно было контролировать эпидемиологический процесс?
— По аналогиям со всеми другими лихорадочными тяжелыми вирусными инфекциями, уровень коллективного иммунитета должен достичь 60-70 процентов от общего числа населения. Тогда заболеваемость резко снижается.
При недостатке вакцин обычно в первую очередь начинают с групп повышенного риска — прививают медицинский персонал, работающий с зараженными COVID-19, учителей и так далее.
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Вчера, 15:34
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Нужно также учитывать защитный эффект, формирующийся за счет людей, перенесших заболевание в легкой форме, средне-тяжелой или бессимптомно. Пятьдесят процентов жителей Москвы, как сообщил мэр города, уже приобрели антитела в результате болезни — очень высокий показатель. Наряду с вакцинацией это должно рано или поздно привести к ликвидации вспышки.
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