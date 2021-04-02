https://uz.sputniknews.ru/20210402/minzdrav-uzbekistana-zapustil-schetchik-vaktsinatsii-ot-koronavirusa--18111709.html

Минздрав Узбекистана запустил счетчик вакцинации от коронавируса

Минздрав Узбекистана запустил счетчик вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало данные о количестве вакцинированных против COVID-19 в первый день прививочной кампании.

2021-04-02T12:51+0500

2021-04-02T12:51+0500

2021-04-02T12:57+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

пандемия

коронавирус

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало данные о количестве вакцинированных против COVID-19 в первый день прививочной кампании.По данным Минздрава, в республике на соответствующие процедуры пришло 5 018 добровольцев. Им ввели первый компонент препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001 на выбор. Из них 1 871 — это граждане в возрасте от 65 лет, 3 147 — медперсонал.По количеству вакцинированных лидирует Ташкент. В столице прививку получил 1 651 человек, затем идут Ферганская (467), Кашкадарьинская (389) и Ташкентская области (317).Напомним: в Узбекистане массовая вакцинация граждан началась 1 апреля. В настоящее время в стране для желающих доступны две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также власти республики ожидают поставку российского препарата "Спутник V".

/20210401/pervyy-den-ukolov-pochemu-uzbekistantsev-ne-otpuskayut-srazu-posle-vaktsinatsii-18090039.html

/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, минздрав узбекистана