Минздрав Узбекистана запустил счетчик вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало данные о количестве вакцинированных против COVID-19 в первый день прививочной кампании.По данным Минздрава, в республике на соответствующие процедуры пришло 5 018 добровольцев. Им ввели первый компонент препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001 на выбор. Из них 1 871 — это граждане в возрасте от 65 лет, 3 147 — медперсонал.По количеству вакцинированных лидирует Ташкент. В столице прививку получил 1 651 человек, затем идут Ферганская (467), Кашкадарьинская (389) и Ташкентская области (317).Напомним: в Узбекистане массовая вакцинация граждан началась 1 апреля. В настоящее время в стране для желающих доступны две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также власти республики ожидают поставку российского препарата "Спутник V".
По количеству привившихся против COVID лидирует Ташкент. В столице первый компонент препарата получил 1 651 человек.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало данные о количестве вакцинированных против COVID-19 в первый день прививочной кампании.
По данным Минздрава, в республике на соответствующие процедуры пришло 5 018 добровольцев. Им ввели первый компонент препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001 на выбор. Из них 1 871 — это граждане в возрасте от 65 лет, 3 147 — медперсонал.
Напомним: в Узбекистане массовая вакцинация граждан началась 1 апреля. В настоящее время в стране для желающих доступны две вакцины: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также власти республики ожидают поставку российского препарата "Спутник V".