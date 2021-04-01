https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervyy-den-ukolov-pochemu-uzbekistantsev-ne-otpuskayut-srazu-posle-vaktsinatsii-18090039.html

Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации

Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации

В регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане стартовала массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, в стране заработали

2021-04-01T16:32+0500

2021-04-01T16:32+0500

2021-04-01T17:05+0500

видео

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина

узбекистан

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В регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане стартовала массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, в стране заработали 3 138 прививочных пунктов.На данном этапе вакцинироваться могут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, педагоги, сотрудники силовых ведомств и представители СМИ.В центры вакцинации уже приходят первые желающие. После получения прививки они около 30 минут находятся под наблюдением врачей. Если по истечении отведенного времени пациент чувствует себя хорошо, его отпускают домой. Каждого из вновь пришедших информируют о том, что они будут находиться под дополнительным патронажем врачей в течение трех дней. Медработников обяжут постоянно связываться с ними, чтобы узнавать о состоянии их здоровья.Сейчас для узбекистанцев доступны на выбор два препарата — европейский AstraZeneca и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC2001. В ближайшее время власти также рассчитывают закупить российский "Спутник V".Как отмечают эксперты, прививочная кампания в республике проводится бесплатно. Однако частным клиникам также разрешат делать вакцинацию от COVID-19 на платной основе.Смотрите в нашем видеоролике, кто среди первых решил сделать прививку против коронавирусной инфекции.

/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина, узбекистан