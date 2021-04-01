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Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации
Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации
В регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане стартовала массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, в стране заработали
2021-04-01T16:32+0500
2021-04-01T17:05+0500
видео
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина
узбекистан
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В регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане стартовала массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, в стране заработали 3 138 прививочных пунктов.На данном этапе вакцинироваться могут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, педагоги, сотрудники силовых ведомств и представители СМИ.В центры вакцинации уже приходят первые желающие. После получения прививки они около 30 минут находятся под наблюдением врачей. Если по истечении отведенного времени пациент чувствует себя хорошо, его отпускают домой. Каждого из вновь пришедших информируют о том, что они будут находиться под дополнительным патронажем врачей в течение трех дней. Медработников обяжут постоянно связываться с ними, чтобы узнавать о состоянии их здоровья.Сейчас для узбекистанцев доступны на выбор два препарата — европейский AstraZeneca и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC2001. В ближайшее время власти также рассчитывают закупить российский "Спутник V".Как отмечают эксперты, прививочная кампания в республике проводится бесплатно. Однако частным клиникам также разрешат делать вакцинацию от COVID-19 на платной основе.Смотрите в нашем видеоролике, кто среди первых решил сделать прививку против коронавирусной инфекции.
/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина, узбекистан

Первый день уколов: почему узбекистанцев не отпускают сразу после вакцинации

16:32 01.04.2021 (обновлено: 17:05 01.04.2021)
2085
В медцентры уже приходят первые желающие. После получения прививки они некоторое время находятся под наблюдением врачей.
В регионах Узбекистана, а также в Каракалпакстане стартовала массовая вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Сегодня, 1 апреля, в стране заработали 3 138 прививочных пунктов.
На данном этапе вакцинироваться могут лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также медики, педагоги, сотрудники силовых ведомств и представители СМИ.
Прививка против COVID: первые кадры из пункта вакцинации в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001). - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины &quot;Спутник V&quot; - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину &quot;Спутник V&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте можно привиться двумя вакцинами — CoviShield (индийская AstraZeneca) и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (ZF-UZ-VAC2001).

2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Первый этап вакцинации будет продолжаться с апреля по июнь. Минздрав рассчитывает привить за это время порядка 4 миллионов человек.

3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прививки можно сделать в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах.

4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На первом этапе вакцину получат люди старше 65 лет и медицинские работники.

5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жителей готовы принять 3 138 прививочных пунктов в сельских врачебных пунктах, семейных и районных поликлиниках.

6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди младше 65 лет тоже смогут в дальнейшем получить прививку, но платно и в частных клиниках, которым также разрешили проводить вакцинацию.

7/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Власти Узбекистана запросили у РФ один миллион доз российской вакцины "Спутник V"

8/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца июня ожидается поставка еще 5,5 миллиона доз вакцин против коронавируса из Китая, а также AstraZenca по линии COVAX.

9/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

По результатам опроса, большинство граждан поддерживают идею вакцинации, при этом из них 34% - за российскую вакцину "Спутник V".

10/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

До конца года вакцинацию смогут пройти 7 миллионов человек — это 20% населения республики.

В центры вакцинации уже приходят первые желающие. После получения прививки они около 30 минут находятся под наблюдением врачей. Если по истечении отведенного времени пациент чувствует себя хорошо, его отпускают домой.
Каждого из вновь пришедших информируют о том, что они будут находиться под дополнительным патронажем врачей в течение трех дней. Медработников обяжут постоянно связываться с ними, чтобы узнавать о состоянии их здоровья.
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Общество
Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?
15:28
1710
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Сейчас для узбекистанцев доступны на выбор два препарата — европейский AstraZeneca и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC2001. В ближайшее время власти также рассчитывают закупить российский "Спутник V".
Как отмечают эксперты, прививочная кампания в республике проводится бесплатно. Однако частным клиникам также разрешат делать вакцинацию от COVID-19 на платной основе.
Смотрите в нашем видеоролике, кто среди первых решил сделать прививку против коронавирусной инфекции.
620020
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