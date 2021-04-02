https://uz.sputniknews.ru/20210402/na-gazovom-mestorojdenii-dayaxatyn-otkryli-uje-pochti-90-skvajin-18109459.html

На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин

На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из

2021-04-02T12:24+0500

2021-04-02T12:24+0500

2021-04-02T12:24+0500

экономика

газ

узбекнефтегаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18111366_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8c324eac5387e17270a7525dc5a43fe.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из сообщения "Узбекнефтегаза".Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.Мощности "Узбекнефтегаза" на сегодня позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год.

/20210401/uzbekneftegaz-v-yanvare-marte-perevypolnil-plan-proizvodstva-sjijennogo-gaza-18084803.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

газ, узбекнефтегаз