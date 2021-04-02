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На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин
На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из
2021-04-02T12:24+0500
2021-04-02T12:24+0500
экономика
газ
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из сообщения "Узбекнефтегаза".Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.Мощности "Узбекнефтегаза" на сегодня позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год.
/20210401/uzbekneftegaz-v-yanvare-marte-perevypolnil-plan-proizvodstva-sjijennogo-gaza-18084803.html
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газ, узбекнефтегаз

На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин

12:24 02.04.2021
588
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из сообщения "Узбекнефтегаза".

"Бурение скважины №89 <...> дало свои результаты. <...> получен промышленный приток газа с суточным дебитом 140 тысяч кубометров и 1,5 тонны газового конденсата", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.
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