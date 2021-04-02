На газовом месторождении "Даяхатын" открыли уже почти 90 скважин

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из сообщения "Узбекнефтегаза".Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.Мощности "Узбекнефтегаза" на сегодня позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год.
Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На газоконденсатном месторождении "Даяхатын" Газлийского нефтегазодобывающего управления открыли уже почти 90 скважин, следует из сообщения "Узбекнефтегаза".
"Бурение скважины №89 <...> дало свои результаты. <...> получен промышленный приток газа с суточным дебитом 140 тысяч кубометров и 1,5 тонны газового конденсата", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Месторождение "Даяхатын" находится в Каракульском районе Бухарской области. Его ввели в эксплуатацию в 2004 году.