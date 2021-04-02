В новых iPhone можно будет отказаться от российского софта

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В новых iPhone можно будет отказаться от установки российского софта, сообщает 9to5mac. Система автоматически будет предлагать установить такие приложения, как "Яндекс.Браузер" или голосовой ассистент Маруся, однако владелец нового телефона может закрыть окно с установкой и тем самым отказаться от российского софта.Напомним, в марте компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ.Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", а также платежной системы Mir Pay.С 1 апреля 2021 года в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
Система автоматически будет предлагать установить такие приложения, как "Яндекс.Браузер" или голосовой ассистент Маруся.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В новых iPhone можно будет отказаться от установки российского софта, сообщает 9to5mac.
"После завершения первой настройки iPhone iOS пользователи будут направлены в специальную коллекцию приложений App Store", — говорится в информации.
Система автоматически будет предлагать установить такие приложения, как "Яндекс.Браузер" или голосовой ассистент Маруся, однако владелец нового телефона может закрыть окно с установкой и тем самым отказаться от российского софта.
Напомним, в марте компания Apple все-таки согласилась предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в РФ.