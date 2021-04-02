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Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа
Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане",
2021-04-02T16:52+0500
2021-04-02T17:20+0500
"икс холдинг"
экономика
иннопром-2021 в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба многопрофильной IT-группы.Мероприятие пройдет в Ташкенте 5-7 апреля. Его организуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Выставку посетят свыше восьми тысяч представителей органов госвласти и крупнейших компаний из РФ, РУз, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана.Вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев заявил: Узбекистан и Центральная Азия представляют для IT-группы большой интерес с точки зрения возможной реализации совместных проектов по цифровизации производств в различных отраслях, внедрения высокотехнологичных продуктов и сервисов.Также эксперты "ИКС Холдинга" примут участие в деловой программе выставки. Своим опытом поделятся директор по цифровой трансформации "Металлоинвеста", вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина, вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.Напомним, "ИКС Холдинг" с сентября 2020 года входит в холдинг USM Алишера Усманова, известного российского бизнесмена узбекского происхождения.
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Kak-rossiyskiy-IKS-Kholding-pomogaet-tsifrovizirovat-TEK-Uzbekistana-15986689.html
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"икс холдинг", иннопром-2021 в ташкенте

Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа

16:52 02.04.2021 (обновлено: 17:20 02.04.2021)
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© Пресс-служба "ИКС Холдинга"Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме"
Российский ИКС Холдинг примет участие в Иннопроме - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Пресс-служба "ИКС Холдинга"
В "Узэкспоцентре" на следующей неделе встретятся более 300 компаний, свою продукцию представят свыше 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Казахстана.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба многопрофильной IT-группы.
Мероприятие пройдет в Ташкенте 5-7 апреля. Его организуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Выставку посетят свыше восьми тысяч представителей органов госвласти и крупнейших компаний из РФ, РУз, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана.
Вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев заявил: Узбекистан и Центральная Азия представляют для IT-группы большой интерес с точки зрения возможной реализации совместных проектов по цифровизации производств в различных отраслях, внедрения высокотехнологичных продуктов и сервисов.

На стенде "ИКС Холдинга" будут представлены такие разработки входящих в него компаний, как, например, сервер VESNIN (для нагрузок, использующих огромные массивы данных), система хранения данных среднего класса корпоративного уровня TATLIN.UNIFIED (позволяет решать разноплановые задачи), платформа для анализа и эффективного управления бизнес-процессами компании.

Также эксперты "ИКС Холдинга" примут участие в деловой программе выставки. Своим опытом поделятся директор по цифровой трансформации "Металлоинвеста", вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина, вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.
© Пресс-служба "ИКС Холдинга"Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме"
Российский ИКС Холдинг примет участие в Иннопроме - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме"
© Пресс-служба "ИКС Холдинга"
Напомним, "ИКС Холдинг" с сентября 2020 года входит в холдинг USM Алишера Усманова, известного российского бизнесмена узбекского происхождения.
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2021
Россия
Как российский "ИКС Холдинг" помогает цифровизировать ТЭК Узбекистана
12 февраля, 13:41
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