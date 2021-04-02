https://uz.sputniknews.ru/20210402/rossiyskiy-iks-xolding-primet-uchastie-v-innoprome-chto-pokajet-it-gruppa-18117380.html

Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа

Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане",

2021-04-02T16:52+0500

2021-04-02T16:52+0500

2021-04-02T17:20+0500

"икс холдинг"

экономика

иннопром-2021 в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба многопрофильной IT-группы.Мероприятие пройдет в Ташкенте 5-7 апреля. Его организуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Выставку посетят свыше восьми тысяч представителей органов госвласти и крупнейших компаний из РФ, РУз, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана.Вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев заявил: Узбекистан и Центральная Азия представляют для IT-группы большой интерес с точки зрения возможной реализации совместных проектов по цифровизации производств в различных отраслях, внедрения высокотехнологичных продуктов и сервисов.Также эксперты "ИКС Холдинга" примут участие в деловой программе выставки. Своим опытом поделятся директор по цифровой трансформации "Металлоинвеста", вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина, вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.Напомним, "ИКС Холдинг" с сентября 2020 года входит в холдинг USM Алишера Усманова, известного российского бизнесмена узбекского происхождения.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Kak-rossiyskiy-IKS-Kholding-pomogaet-tsifrovizirovat-TEK-Uzbekistana-15986689.html

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"икс холдинг", иннопром-2021 в ташкенте