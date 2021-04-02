Российский "ИКС Холдинг" примет участие в "Иннопроме": что покажет IT-группа

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба многопрофильной IT-группы.Мероприятие пройдет в Ташкенте 5-7 апреля. Его организуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Выставку посетят свыше восьми тысяч представителей органов госвласти и крупнейших компаний из РФ, РУз, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана.Вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев заявил: Узбекистан и Центральная Азия представляют для IT-группы большой интерес с точки зрения возможной реализации совместных проектов по цифровизации производств в различных отраслях, внедрения высокотехнологичных продуктов и сервисов.Также эксперты "ИКС Холдинга" примут участие в деловой программе выставки. Своим опытом поделятся директор по цифровой трансформации "Металлоинвеста", вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина, вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.Напомним, "ИКС Холдинг" с сентября 2020 года входит в холдинг USM Алишера Усманова, известного российского бизнесмена узбекского происхождения.
В "Узэкспоцентре" на следующей неделе встретятся более 300 компаний, свою продукцию представят свыше 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Казахстана.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Российский "ИКС Холдинг" примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщает пресс-служба многопрофильной IT-группы.
Мероприятие пройдет в Ташкенте 5-7 апреля. Его организуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Выставку посетят свыше восьми тысяч представителей органов госвласти и крупнейших компаний из РФ, РУз, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана.
Вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев заявил: Узбекистан и Центральная Азия представляют для IT-группы большой интерес с точки зрения возможной реализации совместных проектов по цифровизации производств в различных отраслях, внедрения высокотехнологичных продуктов и сервисов.
На стенде "ИКС Холдинга" будут представлены такие разработки входящих в него компаний, как, например, сервер VESNIN (для нагрузок, использующих огромные массивы данных), система хранения данных среднего класса корпоративного уровня TATLIN.UNIFIED (позволяет решать разноплановые задачи), платформа для анализа и эффективного управления бизнес-процессами компании.
Также эксперты "ИКС Холдинга" примут участие в деловой программе выставки. Своим опытом поделятся директор по цифровой трансформации "Металлоинвеста", вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина, вице-президент "ИКС Холдинга" Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.