https://uz.sputniknews.ru/20210402/stoit-li-uzbekistanu-delat-stavku-na-energiyu-vetra-mnenie-eksperta-18113980.html

Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта

Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта

В Узбекистане в ближайшие годы может появиться крупнейший в Центральной Азии ветропарк — его построит эмиратская Masdar. Изначально планировалось, что мощность

2021-04-02T15:35+0500

2021-04-02T15:35+0500

2021-04-02T15:40+0500

экономика

ветряная электростанция

ветровая энергетика

энергетика

узбекистан

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Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта

В Узбекистане в ближайшие годы может появиться крупнейший в Центральной Азии ветропарк — его построит эмиратская Masdar. Изначально планировалось, что мощность возводимой в Навоийской области ветряной электростанции составит 500 МВт, однако компания решила увеличить ее в три раза — до 1,5 ГВт. Министр энергетики Алишер Султанов назвал этот проект "жизненно важным" для страны.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со Sputnik Узбекистан заявил, что понимает причины, по которым республика настроилась развивать ветровую энергетику, — это модно и привлекает иностранных инвесторов.Однако есть несколько серьезных "но", отметил эксперт.Во-первых, Узбекистан на сегодня не является лидером по экономическому развитию, а ветровая энергия — дорогая. Для ее выработки нужны дополнительные технологии."Очевидно, что все оборудование преимущественно будет импортное, так как республика пока не может развить масштабную локализацию его производства", — сказал эксперт.Второй момент: Узбекистан — страна, богатая газом, напомнил Митрахович.Он также отметил: чтобы инвестиции в возобновляемую энергетику окупались, нужно, чтобы электричество стоило дорого.Здесь варианта два: либо устанавливаются высокие цены для конечных потребителей, либо инвестору доплачивает государство.Подробный комментарий Станислава Митраховича слушайте в аудиофайле.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Mitrakhovich-vetrovaya-energetika-dlya-Uzbekistana--eto-ne-tolko-plyusy--15858871.html

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ветряная электростанция, ветровая энергетика, энергетика, узбекистан