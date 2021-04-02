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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210402/stoit-li-uzbekistanu-delat-stavku-na-energiyu-vetra-mnenie-eksperta-18113980.html
Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта
Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта
В Узбекистане в ближайшие годы может появиться крупнейший в Центральной Азии ветропарк — его построит эмиратская Masdar. Изначально планировалось, что мощность
2021-04-02T15:35+0500
2021-04-02T15:40+0500
экономика
ветряная электростанция
ветровая энергетика
энергетика
узбекистан
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Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта
Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта
В Узбекистане в ближайшие годы может появиться крупнейший в Центральной Азии ветропарк — его построит эмиратская Masdar. Изначально планировалось, что мощность возводимой в Навоийской области ветряной электростанции составит 500 МВт, однако компания решила увеличить ее в три раза — до 1,5 ГВт. Министр энергетики Алишер Султанов назвал этот проект "жизненно важным" для страны.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со Sputnik Узбекистан заявил, что понимает причины, по которым республика настроилась развивать ветровую энергетику, — это модно и привлекает иностранных инвесторов.Однако есть несколько серьезных "но", отметил эксперт.Во-первых, Узбекистан на сегодня не является лидером по экономическому развитию, а ветровая энергия — дорогая. Для ее выработки нужны дополнительные технологии."Очевидно, что все оборудование преимущественно будет импортное, так как республика пока не может развить масштабную локализацию его производства", — сказал эксперт.Второй момент: Узбекистан — страна, богатая газом, напомнил Митрахович.Он также отметил: чтобы инвестиции в возобновляемую энергетику окупались, нужно, чтобы электричество стоило дорого.Здесь варианта два: либо устанавливаются высокие цены для конечных потребителей, либо инвестору доплачивает государство.Подробный комментарий Станислава Митраховича слушайте в аудиофайле.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Mitrakhovich-vetrovaya-energetika-dlya-Uzbekistana--eto-ne-tolko-plyusy--15858871.html
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ветряная электростанция, ветровая энергетика, энергетика, узбекистан

Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта

15:35 02.04.2021 (обновлено: 15:40 02.04.2021)
535
© Sputnik / Владимир ВяткинВетряные электростанции
Ветряные электростанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассуждает о перспективах развития возобновляемых источников энергии в республике.
В Узбекистане в ближайшие годы может появиться крупнейший в Центральной Азии ветропарк — его построит эмиратская Masdar. Изначально планировалось, что мощность возводимой в Навоийской области ветряной электростанции составит 500 МВт, однако компания решила увеличить ее в три раза — до 1,5 ГВт.
Министр энергетики Алишер Султанов назвал этот проект "жизненно важным" для страны.
Стоит ли Узбекистану делать ставку на энергию ветра? Мнение эксперта
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со Sputnik Узбекистан заявил, что понимает причины, по которым республика настроилась развивать ветровую энергетику, — это модно и привлекает иностранных инвесторов.
Однако есть несколько серьезных "но", отметил эксперт.
Станислав Митрахович - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2021
Митрахович: ветровая энергетика для Узбекистана — это не только плюсы
25 января, 16:17
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Во-первых, Узбекистан на сегодня не является лидером по экономическому развитию, а ветровая энергия — дорогая. Для ее выработки нужны дополнительные технологии.
"Очевидно, что все оборудование преимущественно будет импортное, так как республика пока не может развить масштабную локализацию его производства", — сказал эксперт.
Второй момент: Узбекистан — страна, богатая газом, напомнил Митрахович.

"Понятно, если бы за развитие альтернативной энергетики взялись Кыргызстан или Таджикистан, но Узбекистан, в отличие от них, имеет большие запасы голубого топлива. Поэтому для него, возможно, более рационально было бы развивать газовую генерацию, имеющую очевидные преимущества: она маневренная, не зависит от силы ветра и времени суток. Ночью можно уменьшать выработку электроэнергии на газовых станциях, утром или днем — увеличивать", — сказал эксперт.

Он также отметил: чтобы инвестиции в возобновляемую энергетику окупались, нужно, чтобы электричество стоило дорого.
Здесь варианта два: либо устанавливаются высокие цены для конечных потребителей, либо инвестору доплачивает государство.
Подробный комментарий Станислава Митраховича слушайте в аудиофайле.
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