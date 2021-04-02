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Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру
Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру
Именно там 23 марта застрял контейнеровоз Ever Given, что привело к масштабной пробке (другие корабли не могли проплыть) и колоссальным финансовым потерям.
2021-04-02T13:23+0500
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Именно там 23 марта застрял контейнеровоз Ever Given, что привело к масштабной пробке (другие корабли не могли проплыть) и колоссальным финансовым потерям. Сообщалось, что каждый день "застоя" Суэцкого канала обходился мировой экономике почти в 10 миллиардов долларов, что не удивительно, ведь это ключевой транспортный узел.Суэцкий канал показал свою уязвимость, и в этих обстоятельствах необходимо иметь какую-то альтернативу. И РФ ее нашла — это Северный морской путь.Что это такое? Это главная российская судоходная магистраль, и главный ее плюс в том, что дорога из Азии в Европу займет меньше времени, а значит, снизятся и расходы.Перспективность Севморпути признают и сами европейцы. Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.
/20210401/pochemu-ever-given-do-six-por-stoit-na-meste--otvetilo-rukovodstvo-suetskogo-kanala-18085442.html
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корабли, грузоперевозки, судно, экономика, торговля, мультимедиа

Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру

13:23 02.04.2021 (обновлено: 13:27 02.04.2021)
502
Россия нашла альтернативу Суэцкому каналу, о котором в последний месяц говорит, казалось бы, весь мир.
Именно там 23 марта застрял контейнеровоз Ever Given, что привело к масштабной пробке (другие корабли не могли проплыть) и колоссальным финансовым потерям.
Сообщалось, что каждый день "застоя" Суэцкого канала обходился мировой экономике почти в 10 миллиардов долларов, что не удивительно, ведь это ключевой транспортный узел.
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Суэцкий канал показал свою уязвимость, и в этих обстоятельствах необходимо иметь какую-то альтернативу. И РФ ее нашла — это Северный морской путь.
Что это такое? Это главная российская судоходная магистраль, и главный ее плюс в том, что дорога из Азии в Европу займет меньше времени, а значит, снизятся и расходы.
Перспективность Севморпути признают и сами европейцы.
Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.
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