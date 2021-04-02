https://uz.sputniknews.ru/20210402/sudno-ever-given-poxoronilo-suetskiy-kanal--v-rf-uje-pridumali-chto-delat-18111953.html

Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру

Судно Ever Given "похоронило" Суэцкий канал — в РФ уже придумали, что делать миру

Именно там 23 марта застрял контейнеровоз Ever Given, что привело к масштабной пробке (другие корабли не могли проплыть) и колоссальным финансовым потерям.

2021-04-02T13:23+0500

2021-04-02T13:23+0500

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Именно там 23 марта застрял контейнеровоз Ever Given, что привело к масштабной пробке (другие корабли не могли проплыть) и колоссальным финансовым потерям. Сообщалось, что каждый день "застоя" Суэцкого канала обходился мировой экономике почти в 10 миллиардов долларов, что не удивительно, ведь это ключевой транспортный узел.Суэцкий канал показал свою уязвимость, и в этих обстоятельствах необходимо иметь какую-то альтернативу. И РФ ее нашла — это Северный морской путь.Что это такое? Это главная российская судоходная магистраль, и главный ее плюс в том, что дорога из Азии в Европу займет меньше времени, а значит, снизятся и расходы.Перспективность Севморпути признают и сами европейцы. Подробнее смотрите в нашем видеосюжете.

/20210401/pochemu-ever-given-do-six-por-stoit-na-meste--otvetilo-rukovodstvo-suetskogo-kanala-18085442.html

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