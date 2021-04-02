В Ташкенте открыт спецотель для паломников

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба Управления развития туризма Ташкента.По информации госструктуры, отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Отмечается, что преимуществом гостиницы является наличие сертификата мусульманского гостеприимства. В ней созданы все условия для развития паломнического туризма. Гостевой дом одновременно может принять до 30 путешественников."В каждой комнате есть индикатор Кибла, молитвенный коврик и четки для молитвы", - информируется в релизе.Кроме того, для постящихся в месяц Рамазан паломников будет доступен бесплатный оповещающий звонок, добавили в управлении.Ранее в Узбектурзме заявляли, что с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
Отмечается, что преимуществом гостиницы является наличие сертификата мусульманского гостеприимства. В ней созданы все условия для развития паломнического туризма. Гостевой дом одновременно может принять до 30 путешественников.