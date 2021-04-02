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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-otkryt-spetsotel-dlya-palomnikov-18120689.html
В Ташкенте открыт спецотель для паломников
В Ташкенте открыт спецотель для паломников
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба
2021-04-02T19:04+0500
2021-04-02T19:58+0500
туризм
паломничество
отель
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба Управления развития туризма Ташкента.По информации госструктуры, отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Отмечается, что преимуществом гостиницы является наличие сертификата мусульманского гостеприимства. В ней созданы все условия для развития паломнического туризма. Гостевой дом одновременно может принять до 30 путешественников."В каждой комнате есть индикатор Кибла, молитвенный коврик и четки для молитвы", - информируется в релизе.Кроме того, для постящихся в месяц Рамазан паломников будет доступен бесплатный оповещающий звонок, добавили в управлении.Ранее в Узбектурзме заявляли, что с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
https://uz.sputniknews.ru/20190414/Uzbekistan-snova-popal-v-reyting-samykh-luchshikh-stran-po-zirat-turizmu-11224019.html
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паломничество, отель, ташкент

В Ташкенте открыт спецотель для паломников

19:04 02.04.2021 (обновлено: 19:58 02.04.2021)
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© Управление развития туризма ТашкентаНомер отеля для паломников
Номер отеля для паломников - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Управление развития туризма Ташкента
Для постящихся в месяц Рамазан путешественников в гостинице будет доступен бесплатный оповещающий звонок..
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба Управления развития туризма Ташкента.
По информации госструктуры, отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.
© Управление развития туризма ТашкентаОтель для паломников
Отель для паломников - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
Отель для паломников
© Управление развития туризма Ташкента
Отмечается, что преимуществом гостиницы является наличие сертификата мусульманского гостеприимства. В ней созданы все условия для развития паломнического туризма. Гостевой дом одновременно может принять до 30 путешественников.
Ташкент. Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2019
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Узбекистан снова попал в рейтинг самых лучших стран по зиёрат-туризму
14 апреля 2019, 10:03
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"В каждой комнате есть индикатор Кибла, молитвенный коврик и четки для молитвы", - информируется в релизе.
Кроме того, для постящихся в месяц Рамазан паломников будет доступен бесплатный оповещающий звонок, добавили в управлении.
Ранее в Узбектурзме заявляли, что с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.
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