https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-otkryt-spetsotel-dlya-palomnikov-18120689.html

В Ташкенте открыт спецотель для паломников

В Ташкенте открыт спецотель для паломников

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба

2021-04-02T19:04+0500

2021-04-02T19:04+0500

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туризм

паломничество

отель

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В рамках популяризации зиерат-туризма в столице для паломников свои двери распахнула гостиница Musafir hotel, сообщает пресс-служба Управления развития туризма Ташкента.По информации госструктуры, отель отвечает всем необходимым требованиям иностранных и местных гостей, посещающих Ташкент с целью паломничества.Отмечается, что преимуществом гостиницы является наличие сертификата мусульманского гостеприимства. В ней созданы все условия для развития паломнического туризма. Гостевой дом одновременно может принять до 30 путешественников."В каждой комнате есть индикатор Кибла, молитвенный коврик и четки для молитвы", - информируется в релизе.Кроме того, для постящихся в месяц Рамазан паломников будет доступен бесплатный оповещающий звонок, добавили в управлении.Ранее в Узбектурзме заявляли, что с целью развития индустрии паломнического туризма в республике иностранным авиакомпаниям предоставляется скидка до 50% к опубликованным тарифам.

https://uz.sputniknews.ru/20190414/Uzbekistan-snova-popal-v-reyting-samykh-luchshikh-stran-po-zirat-turizmu-11224019.html

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паломничество, отель, ташкент