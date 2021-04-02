В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Об этом сообщает пресс-служба общества защиты животных. На слушании присутствовали директор ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев, правонарушитель со своей матерью и заявительница — психолог Елена Лукун.Во время судебного процесса, мужчина предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.По словам обвиняемого, он расставил необходимые приоритеты и принял решение отвезти кошку в Депо. Правонарушитель утверждал, что любит животных, но здоровье сына для него важнее.В качестве подтверждения своих слов мужчина предоставил снимок живой кошки, однако заявительница смогла раскрыть подлог и по отличительным признакам доказала, что на фотографии изображено другое животное. В свою очередь руководство и волонтеры общества зашиты животных выразили свою неудовлетворенность принятым решением. Они посчитали, что за подобное злодеяние правонарушитель должен был понести более суровое наказание.В организации Mehr va Oqibat отметили, что в соответствии со статьей 111, "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток".
Во время судебного процесса, правонарушитель предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Об этом сообщает пресс-служба общества защиты животных.
На слушании присутствовали директор ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев, правонарушитель со своей матерью и заявительница — психолог Елена Лукун.
Во время судебного процесса, мужчина предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.
По словам обвиняемого, он расставил необходимые приоритеты и принял решение отвезти кошку в Депо. Правонарушитель утверждал, что любит животных, но здоровье сына для него важнее.
В качестве подтверждения своих слов мужчина предоставил снимок живой кошки, однако заявительница смогла раскрыть подлог и по отличительным признакам доказала, что на фотографии изображено другое животное.
Решение суда
По результатам заседания суд вынес решение о наложении штрафа на ответчика в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов). Судья принял во внимание тот факт, что обидчик лишь поместил кошку в пакет, но доказать ее гибель на удалось.
В свою очередь руководство и волонтеры общества зашиты животных выразили свою неудовлетворенность принятым решением. Они посчитали, что за подобное злодеяние правонарушитель должен был понести более суровое наказание.
В организации Mehr va Oqibat отметили, что в соответствии со статьей 111, "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток".