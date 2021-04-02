https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-sud-oshtrafoval-mujchinu-za-to-chto-on-zasunul-koshku-v-paket-pri-rebenke-18118488.html

В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке

В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку

2021-04-02T17:04+0500

2021-04-02T17:04+0500

2021-04-02T19:58+0500

общество

решение

животное

суд

штраф

общество защиты животных "mehr va oqibat"

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Об этом сообщает пресс-служба общества защиты животных. На слушании присутствовали директор ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев, правонарушитель со своей матерью и заявительница — психолог Елена Лукун.Во время судебного процесса, мужчина предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.По словам обвиняемого, он расставил необходимые приоритеты и принял решение отвезти кошку в Депо. Правонарушитель утверждал, что любит животных, но здоровье сына для него важнее.В качестве подтверждения своих слов мужчина предоставил снимок живой кошки, однако заявительница смогла раскрыть подлог и по отличительным признакам доказала, что на фотографии изображено другое животное. В свою очередь руководство и волонтеры общества зашиты животных выразили свою неудовлетворенность принятым решением. Они посчитали, что за подобное злодеяние правонарушитель должен был понести более суровое наказание.В организации Mehr va Oqibat отметили, что в соответствии со статьей 111, "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток".

https://uz.sputniknews.ru/20200928/V-Tashoblasti-zhiteli-namereny-zasudit-muzhchinu-za-otstrel-sobak-pri-detyakh-15068259.html

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решение, животное, суд, штраф, общество защиты животных "mehr va oqibat"