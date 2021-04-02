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https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-tashkente-sud-oshtrafoval-mujchinu-za-to-chto-on-zasunul-koshku-v-paket-pri-rebenke-18118488.html
В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке
В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку
2021-04-02T17:04+0500
2021-04-02T19:58+0500
общество
решение
животное
суд
штраф
общество защиты животных "mehr va oqibat"
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Об этом сообщает пресс-служба общества защиты животных. На слушании присутствовали директор ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев, правонарушитель со своей матерью и заявительница — психолог Елена Лукун.Во время судебного процесса, мужчина предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.По словам обвиняемого, он расставил необходимые приоритеты и принял решение отвезти кошку в Депо. Правонарушитель утверждал, что любит животных, но здоровье сына для него важнее.В качестве подтверждения своих слов мужчина предоставил снимок живой кошки, однако заявительница смогла раскрыть подлог и по отличительным признакам доказала, что на фотографии изображено другое животное. В свою очередь руководство и волонтеры общества зашиты животных выразили свою неудовлетворенность принятым решением. Они посчитали, что за подобное злодеяние правонарушитель должен был понести более суровое наказание.В организации Mehr va Oqibat отметили, что в соответствии со статьей 111, "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток".
https://uz.sputniknews.ru/20200928/V-Tashoblasti-zhiteli-namereny-zasudit-muzhchinu-za-otstrel-sobak-pri-detyakh-15068259.html
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решение, животное, суд, штраф, общество защиты животных "mehr va oqibat"

В Ташкенте суд оштрафовал мужчину за то, что он засунул кошку в пакет при ребенке

17:04 02.04.2021 (обновлено: 19:58 02.04.2021)
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© Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкКошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Во время судебного процесса, правонарушитель предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В столице прошло судебное заседание по делу о плохом обращении с животными. Мужчине предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Об этом сообщает пресс-служба общества защиты животных.
На слушании присутствовали директор ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев, правонарушитель со своей матерью и заявительница — психолог Елена Лукун.
Во время судебного процесса, мужчина предоставил справки, подтверждающие наличие аллергии у его сына, а также невроза из-за нападения на него животного.
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По словам обвиняемого, он расставил необходимые приоритеты и принял решение отвезти кошку в Депо. Правонарушитель утверждал, что любит животных, но здоровье сына для него важнее.
В качестве подтверждения своих слов мужчина предоставил снимок живой кошки, однако заявительница смогла раскрыть подлог и по отличительным признакам доказала, что на фотографии изображено другое животное.
Решение суда

По результатам заседания суд вынес решение о наложении штрафа на ответчика в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов). Судья принял во внимание тот факт, что обидчик лишь поместил кошку в пакет, но доказать ее гибель на удалось.

В свою очередь руководство и волонтеры общества зашиты животных выразили свою неудовлетворенность принятым решением. Они посчитали, что за подобное злодеяние правонарушитель должен был понести более суровое наказание.
В организации Mehr va Oqibat отметили, что в соответствии со статьей 111, "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, влечет наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до пятнадцати суток".
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